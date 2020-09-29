Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre merkez üssü Konya Tuzlukçu'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
|29 Eylül 2020 21:55
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Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.28'de merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olan 3,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7,63 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
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