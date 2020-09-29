1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
 29 Eylül 2020 22:43
+Aa- Yazdır
Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Fuat Oktay: KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz
29 Eylül 2020 22:58		 Kılıçdaroğlu: Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor
29 Eylül 2020 21:50
Vali açıkladı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık
29 Eylül 2020 20:53		 Bakan Selçuk: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın
29 Eylül 2020 20:45
İlham Aliyev: Türkiye'nin F-16'ları çatışmalarda yer almıyor
29 Eylül 2020 20:36		 AB'den Türkiye'deki sığınmacılara 400 milyon avro destek
29 Eylül 2020 20:32
Gaziantep Valisi Gül'den '300 fabrika' açıklaması
29 Eylül 2020 19:47		 Ağır hasta sayısı durağan seyrediyor
29 Eylül 2020 19:26
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Editör Masası'na konuk olacak
29 Eylül 2020 19:20		 Ömer Çelik: Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır
29 Eylül 2020 19:01
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:58 - Fuat Oktay: KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz22:44 - Milli takım hayaliyle günde 180 kilometre yol gidiyor22:43 - Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin22:42 - Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışmalar sürüyor22:36 - Azerbaycanlı spiker: Gözyaşlarım 27 yılın hasretiydi22:05 - İstanbul'da okul servisi çıkmazı
22:02 - Kuran kursunda şiddet iddiasıyla ilgili yeni gelişme!21:55 - Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem21:53 - Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında yeni gelişme!21:50 - Kılıçdaroğlu: Türkiye üzerine düşen görevi yapıyor21:44 - RTÜK: 7/24 yayınları takip ederek görevinin başındadır21:42 - Tarihi Antakya yapıları ve sokakları restore ediliyor
21:39 - Virüse yakalanan öğretmen: Çocuklarım için hayata tutundum21:19 - Sakarya'da ambulans şoförü yaşamına son verdi21:18 - Mardin'de bir PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu20:53 - Vali açıkladı: İlk 5 aydaki ölüm sayımızı katbekat aştık20:51 - 2 ilde FETÖ'den 1'i muvazzaf 8 şüpheli gözaltına alındı
20:45 - Bakan Selçuk: Canlı derslerin ekran görüntülerini paylaşmayın
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce okullarda yüz yüze eğitime geçilmeli mi?
ÇOK OKUNANLAR
Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu
MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Ülke genelinde bağışıklık oranı yüzde 10'u aştı, Ankara'da yüzde 30 düşüş
Abonelikte iptal çilesi bitecek
Meteoroloji saat vererek uyardı: Dolu yağışı, hortum, sel olabilir
Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
Fuhuş çetesi takip edilirken 'zabıt katibi' dinlemeye takıldı
Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
YEP açıklandı: İşte işsizlik ve enflasyon tahminleri
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olanlar olmuş 2
giuliano de paula 1
Stromboli 1
kim kardashian 5
Taşıt kredisi 2
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 4
pir 2
öreke 1
Hayat dersi 4
elon musk'ın aşı olmayacağını açıklaması 2
SON İLANLAR
Sarıyer Belediyesi 15 Zabıta Memuru alacak
Mamak Belediyesi 50 Zabıta Memuru alacak
Alara Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Subaşı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alacak
KOSGEB Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Trabzon Tonya Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Büyükşehir Belediyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam