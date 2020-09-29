Bakan Koca'dan 'HES' uyarısı: Uygulamayı hemen indirin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
|29 Eylül 2020 22:43
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılması yönünde uyarıda bulundu.
Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "İçeride risk var mı? Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te. Kullanmıyorsanız, uygulamayı hemen indirin" dedi.
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