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Fuat Oktay: KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 şartlarından kaynaklı içinde bulunduğunuz durum var. Değerlendirdik ve sonuç itibarıyla bugün akşam bunun kararını aldık. KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz." dedi.
 29 Eylül 2020 22:58
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Fuat Oktay: KKTC'ye 117 milyon TL aktarıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Covid-19 ile mücadele, KKTC'ye su temini, uzaktan eğitim ve Doğu Akdeniz'de meydana gelen gelişmeleri değerlendirmek üzere Ankara'ya yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmede, KKTC Su Temin Projesi Anamur-Geçitköy sualtı boru hattı tamir çalışmalarında, denizde hava şartlarının çalışmalar için elverişli hale gelmesiyle KKTC'ye su akışının en kısa sürede başlatılması kararı alındı.

Ayrıca, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması destekleri kapsamında yapımına başlanan 100 Yataklı acil durum hastanesi yüzde 50 oranında tamamlanmış, acil durum hastanesi inşaatının biran önce tamamlanarak hizmete açılması kararı alındı.

2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması, 2.3 milyar liralık kaynağın Türkiye'den KKTC'ye hibe ve kredi şeklinde verilmesini içeriyor. Bu kapsamda 117 milyon lira ödeneğin daha aktarım kararı alındı. Gerçekleşen bu son aktarımla birlikte toplam 706 milyon liralık ödenek KKTC'ye fiilen gönderilmiş olacak. Acil durum hastanesi ile birlikte bu miktar 800 milyon lirayı aşacak.

Anlaşma çerçevesinde, 117 milyon lira ödeneğin yarın itibariyle KKTC'ye aktarılması, önümüzdeki dönemde de KKTC ekonomisini desteklemeye devam edilmesi ve salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin sıkı işbirlikleri ile bertaraf edilmesi, Milli Eğitim Bakanlığının uzaktan eğitim altyapısı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulaması dahilinde, KKTC'de 1 Ekim tarihinde başlayacak eğitim dönemi için oluşturulan "KKTC EBA"nın kademeli olarak KKTC'li öğrencilerin kullanımına açılması ve bu kapsamda 9 milyon lira ödenek aktarılması, Doğu Akdeniz'de gerek Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına, gerekse de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının, başta egemenlik olmak üzere, tüm haklarına sahip çıkılacağı hususlarındaki kararlılık bir kez daha teyit edildi.
Anadolu Ajansı
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