Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı
Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
|29 Eylül 2020 23:41
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Türkiye ile Azerbaycan'ın birlik ve beraberliğinin göstergesi olarak Galata Kulesi'ne Azerbaycan bayrağı yansıtıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Galata Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renkleriyle aydınlatılmasına çevredeki vatandaşlar da ilgi gösterdi.
Saat 20.15'te başlayan etkinlik, gece yarısına kadar devam edecek.
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