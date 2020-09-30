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Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
 30 Eylül 2020 01:34
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Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 14 - (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK021.0/Ç numaralı Kesin Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK022.0/Ç numaralı Avans Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK022.1/Ç numaralı Kesin Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK022.2/Ç numaralı Avans Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK027.0/Ç numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Çerçeve Anlaşma İhalelerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.4.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.4.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 41.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.4.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.4.5. Bu Şartname ile 7.4.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4'te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 11.3.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "bankaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya sigorta şirketine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4'te yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 37.6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,"

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5'te yer alan Hizmet Alımlarına Ait Tip Münferit Sözleşmenin 11.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "bankaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya sigorta şirketine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6'da yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Münferit Sözleşmenin 10.4.4 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "bankaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya sigorta şirketine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 13 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 14 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

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