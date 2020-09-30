Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu şartnamelerde yerli isteklilerin katılımını engelleyici düzenlemelere yer verilemez."

"(4) İhale konusu işte kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipmanın teknik özellikleri, öncelikle yerli malının da kullanılmasını sağlayacak şekilde belirlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının" ibaresi "Teminat mektuplarının" olarak, aynı maddenin dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 21 - (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK027.0/D numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK028.0/D numaralı Kesin Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK029.0/D numaralı Avans Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK029.1/D numaralı Geçici Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK029.2/D numaralı Kesin Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK029.3/D numaralı Avans Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK042.0/D numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 6.1 inci maddesinin (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak, 6.1 inci maddesinin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin 26.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4'te yer alan Danışmanlık Hizmet Alımlarına Ait Tip Sözleşmesinin 12.4.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "bankaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya sigorta şirketine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 15 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 20 gün sonra yürürlüğe girer.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

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