Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik.

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu şartnamelerde yerli malı teklif edilmesini engelleyici düzenlemelere yer verilemez."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Özel imalat süreci gerektiren mal alımı ihalelerinde, alım konusu mala veya işe yönelik olarak düzenlendiği saptanan kapasite raporu, kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, ilgili meslek odaları tarafından düzenlenen imalat yeterlik belgesi ile hizmet yeterlilik belgesi istenebilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci, beşinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde ve ikinci fıkrasında yer alan "Adayın veya isteklinin" ibaresi "İsteklinin" olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan "adayın veya" ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez. Ancak, özel imalat süreci gerektiren ihalelerde kendi malı olması gerekli görülen makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da alım konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir."

"(5) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler sunulabilir. Konsorsiyumda ise makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler, her bir ortağın kendi kısmı göz önünde bulundurularak, ortaklardan ayrı ayrı istenir."

"(6) Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde üretimin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilebilir. Bu durumda, makine, teçhizat ve diğer ekipman yüklenicinin kendi malı olabileceği gibi bunların kiralanması da mümkündür. Yüklenici kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan belgeleri muayene ve kabul komisyonuna sunar. Kiralamalarda ise kira sözleşmesini muayene ve kabul komisyonuna sunmak zorundadır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "İstekli veya yüklenici tarafından teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının" ibaresi "Teminat mektuplarının" olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 58/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasında yer alan "Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile" ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, "Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler" ibaresi "Sunduğu belgeler" olarak değiştirilmiştir.

"Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 58/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 18 - (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 19 - (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi ile 58/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir."

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK025.1/M numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK025.2/M numaralı Kesin Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK025.3/M numaralı Avans Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK025.4/M numaralı Geçici Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK025.5/M numaralı Kesin Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK025.6/M numaralı Avans Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK030.0/M numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (28) numaralı dipnotunda yer alan "21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (28) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi "Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir." olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"7.5.4. Ön yeterlik başvurusu kapsamında sunulması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler ön yeterlik değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4'te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak değiştirilmiş, aynı Şartnamenin 7.1 inci maddesine aşağıdaki bentler eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (23) numaralı dipnotunda yer alan "21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (23) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi "Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir." olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5'te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c), (f) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6'da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d) ve (e) Bendine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7'de yer alan Mal Alımlarına Ait Tip Sözleşmenin 11.3.3 üncü maddesinin birinci cümlesinde yer alan "bankaya" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya sigorta şirketine" ibaresi eklenmiş, 37.6 ncı maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,"

MADDE 22 - Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 23 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

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