Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 4/3/2009 tarihli ve 27159 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin başlığı ile birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan "Adayın veya isteklinin" ibaresi "İsteklinin" olarak değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan "adayın veya" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler"

"(1) İhale konusu işin yürütülmesi için işyerinde bulundurulması öngörülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin bilgilere sözleşme tasarısında yer verilir. Ancak, söz konusu tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman yeterlik kriteri olarak belirlenemez."

"(2) İşin niteliğinin gerektirdiği hallerde, ihale konusu işin yürütülebilmesi için kendi malı olması gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir. İdari şartnamede, fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın sayısı, niteliği ve teknik kriterlere yönelik düzenlemelere yer verilir. Fiyat dışı unsur değerlendirmesi yapılabilmesi için, kendi malı olduğunu gösteren belgeler ile teknik kriterleri tevsik eden belgelerin teklif ile birlikte sunulması gerekir. Kendi malı tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin fiyat dışı unsurun, fiyat ve fiyat dışı unsurlar dahil hesaplanan toplam değerlendirme puanı içindeki ağırlığı yüzde biri geçemez. Söz konusu oranı arttırmaya veya azaltmaya ya da ihale konusuna göre farklı oranlar belirlemeye Kurum yetkilidir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "İstekli veya yüklenici tarafından, teminat olarak banka teminat mektubu verilmesi halinde, bu teminat mektuplarının" ibaresi "Teminat mektuplarının" olarak, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 60/A maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkrasında yer alan "Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile" ibaresi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, "Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler" ibaresi "Sunduğu belgeler" olarak değiştirilmiştir.

"Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 60/B maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 25 - (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.

Uygulanmaya başlama süresi

GEÇİCİ MADDE 26 - (1) Bu maddeyi yürürlüğe koyan Yönetmeliğin 4 üncü maddesi ile 60/A maddesinde yapılan değişikliklerin uygulanmaya başlama süresi Kurul kararıyla 60 günü geçmemek üzere bir kez uzatılabilir."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.1/Y numaralı Geçici Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.2/Y numaralı Kesin Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.3/Y numaralı Avans Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.4/Y numaralı Kesin Hesap Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.5/Y numaralı Geçici Kabul Noksanları Teminat Mektubunun son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.6/Y numaralı Geçici Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.7/Y numaralı Kesin Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.8/Y numaralı Avans Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.9/Y numaralı Kesin Hesap Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK023.10/Y numaralı Geçici Kabul Noksanları Kefalet Senedinin son paragrafına "4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesi uyarınca, bu kefalet senedi her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1'e, bu Yönetmeliğin eki Ek-1'de yer alan KİK033.0/Y numaralı standart form ile bu Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan KİK034.0/Y numaralı standart form eklenmiştir.

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2'de yer alan Açık İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (27) numaralı dipnotunda yer alan "21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (27) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi "Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir." olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3'te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip Ön Yeterlik Şartnamesinin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-4'te yer alan Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak, (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki bent eklenmiş ve Şartnamenin 21 inci maddesine bağlı (21) numaralı dipnotunda yer alan "21.4 üncü maddede uygun ibare seçilerek" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (21) numaralı dipnotun (21.4.) numaralı alt maddesi "Eksiltmenin her aşamasında isteklilere o andaki sıralamaları EKAP üzerinde bildirilir." olarak, 27.1 inci maddesinin (b) bendi ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"h) İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"ı) Bu Şartname ile (h) bendinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-5'te yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (b), (c) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş, Şartnamenin 27.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde, 36.1 inci maddesine bağlı (31) numaralı dipnotta yer alan "36.2." ibaresi "36.1.1." olarak değiştirilmiş ve Şartnameye 36.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

"36.1.1.................................................."

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-6'da yer alan 4734 Sayılı Kanunun 21 inci Maddesinin (a), (d), (e) Bentlerine Göre Pazarlık Usulü ile İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler" ibaresi "bu Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge" olarak ve 7.5.4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı Şartnameye 7.5.4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiş ve Şartnamenin 31.1 inci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

..."

"7.5.5. Bu Şartname ile 7.5.4. maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz."

"b) Teminat mektupları."

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7'de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 23.5 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek bu maddeye bağlı aşağıdaki (21.2) numaralı dipnot eklenmiş, 23.6 numaralı maddesi ve bu maddeye bağlı (21.2) numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

"23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki "Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi"nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. 21.2 Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır."

"21.2 İdare, malzemelere ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, makine ve ekipmanlara ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurum tarafından ilan edilen listede yer alan ve yerli malı olma zorunluluğu bulunan makine, malzeme ve ekipman içerisinden ihale konusu işte kullanılacak olanlar ile bunlar dışında yerli malı olması şartı aradığı diğer makine, malzeme ve ekipman ile yazılımı sözleşme ekinde yer alan "Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi"nde ayrıntılı olarak belirtecektir."

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-7'de yer alan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşmenin 28 inci maddesinin başlığı ile 28.2 numaralı maddesine bağlı (24.1) numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi"

"24.1(1) Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde madde metnine "28.2. Bu madde boş bırakılmıştır" yazılacaktır.

(2) Teklif birim fiyat sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

"28.2.İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R = F x [ 1 - (A x F) / S ]

S = Sözleşme bedeli (TL),

F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / ....),

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R = Revize birim fiyat (TL / ....).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır."

(3) Karma sözleşmelerde madde metni aşağıdaki şekilde düzenlenecektir;

"28.2.İşin birim fiyat ile yapılan kısmındaki iş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1.Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

R = F x [ 1 - (A x F) / S ]

S = Sözleşme bedeli (TL),

F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / ....),

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R = Revize birim fiyat (TL / ....).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.""

MADDE 25 - Aynı Yönetmeliğin eki Ek-8'de yer alan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "bankasına" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya sigorta şirketine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 26 - Bu Yönetmeliğin;

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihinden 60 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

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