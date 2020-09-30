Başkentte tır otomobile arkadan çarptı: 2 ölü
|30 Eylül 2020 06:32
|+Aa- Yazdır
Ankara'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Bahri Koç yönetimindeki 76 DS 494 plakalı tır, çevre yolu Karapürçek Kavaklı mevkisinde Samet Akat'ın kullandığı 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki Akat ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi araç içinde sıkıştı.
Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılan iki kişinin cansız bedenleri, cenaze aracı ile morga kaldırıldı.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Koç, otoban köprüsü altında otomobilin yol ortasında park etmiş vaziyette olduğunu ve bu nedenle aracı son anda fark ettiğini iddia etti.
Kaza nedeniyle çevre yolu Esenboğa Havalimanı istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapanırken, hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
30 Eylül 2020 06:40
|Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
30 Eylül 2020 06:20
|Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalında yeni gelişme!
29 Eylül 2020 21:53
|Sakarya'da ambulans şoförü yaşamına son verdi
29 Eylül 2020 21:19
|Bartın'da kamyon ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı
29 Eylül 2020 20:33
|Silah sesleri sonrasında, evde cansız bedenleri bulundu
29 Eylül 2020 16:50
|Tefeci operasyonunda 100 bin lira, silah ve borçlu ajandaları ele geçirildi
29 Eylül 2020 15:25
|Elektrikli motosikleti gözler önünde çaldılar
29 Eylül 2020 15:07
|Boşanmak isteyen eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü
29 Eylül 2020 14:45
|Özel hastanenin vicdansızlığına soruşturma
29 Eylül 2020 12:45