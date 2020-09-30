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Başkentte tır otomobile arkadan çarptı: 2 ölü

Ankara'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
 30 Eylül 2020 06:32
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Başkentte tır otomobile arkadan çarptı: 2 ölü

Ankara'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bahri Koç yönetimindeki 76 DS 494 plakalı tır, çevre yolu Karapürçek Kavaklı mevkisinde Samet Akat'ın kullandığı 06 GHP 47 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobildeki Akat ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi araç içinde sıkıştı.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, araçta sıkışan iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle araçtan çıkarılan iki kişinin cansız bedenleri, cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Koç, otoban köprüsü altında otomobilin yol ortasında park etmiş vaziyette olduğunu ve bu nedenle aracı son anda fark ettiğini iddia etti.

Kaza nedeniyle çevre yolu Esenboğa Havalimanı istikametinin üç şeridi yaklaşık 2 saat süreyle ulaşıma kapanırken, hurdaya dönen araç, çekici ile kaldırıldı.
Anadolu Ajansı
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