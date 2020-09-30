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Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş

Erdal Baran ile Müyesser Yıldız arasında geçen telefon görüşmelerinde, Baran'ın TSK'nın Suriye ve Libya konusunda gizlilik içerisinde yürüttüğü askeri harekatların öncesi ve sonrasında elde ettiği bilgileri servis etmesi dikkat çekti
 30 Eylül 2020 06:52
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Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ODATV Ankara Haber Müdiresi Müyesser Uğur Yıldız, Astsubay Erdal Baran ve Tele1'in Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. 180 sayfalık iddianamede, Erdal Baran'ın suç tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1'nci Tatkik Elektronik Harp Tugayı'nda Astsubay Kıdemli Başçavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Astsubay Erdal Baran, Odatv'nin tutuklu haber müdiresine öyle bilgiler aktarmış ki, devlet sırrı ifşa olur diye yazamadık. Odatv'nin Ankara Haber Müdiresi Müyesser Yıldız ve ona devletin mahrem bilgilerini servis eden eski astsubay Erdal Baran tutuklanmıştı. Muhalifler "Yıldız, Savunma Bakanı aleyhine yazdığı için tutuklandı. Gazetecilik cezalandırılıyor" diye soruşturmayı sulandırmaya kalkmıştı. Ancak iddianame kirli ilişkileri tek tek ortaya döktü. İddianamede, Baran'ın bugüne kadar 16 ayrı konu hakkında sızdırdığı bilgiler tek tek sıralandı. Şüpheli Baran'ın bazı meslektaşlarını arayarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunduğu anlatılan iddianamede, şu tespitler yer aldı: Kurum içerisindeki konumunu ve rütbesini kullanarak bazı yaptığı telefon görüşmelerinde öğrenmek istediği konuyu açarak, önce onlara bilgi veriyormuş imajı oluşturarak güven telkin edip, meslektaşlarından bilgi sızdırmaya çalıştığı belirlenmiştir.

213 TELEFON GÖRÜŞMESİ ÇIKTI

İddianamede, şüpheli Erdal Baran ve Müyesser Uğur Yıldız'ın 213 defa telefondan irtibat kurduğu belirtildi. İkilinin görüşme tapelerine, iddianamenin yaklaşık yüz sayfalık bölümünde yer verildi. Tapelerde, Baran'ın Libya konusunda TSK'nın atacağı adımlara ilişkin gizli kalması gereken bilgileri Yıldız ve Dükel'e anlattığı aktarıldı. Şüpheli Yıldız'ın görüşmeler sırasında 'istihbarat raporu' istemesi üzerine, Baran'ın 'istihbarat raporları kesildi' cevabını verdiği görüldü.

GİZLİ BİLGİLER PAYLAŞILMIŞ

Tapelerde, Baran'ın Libya'nın yanı sıra Suriye'ye yönelik de TSK tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin gizli kalması gereken bilgileri paylaştığı dikkat çekti. Yıldız'ın, şüpheli Baran'la yaptığı konuşmalar doğrultusunda köşe yazılarını şekillendirdiği ifade edildi. İddianameye, Genelkurmay'a Baran'ın verdiği bilgilerinin doğru olup olmadığı konusunda yapılan yazışmalar da girdi.

'ÖZGÜRLÜĞÜN' SINIRLARINI AŞTI

İddianamede "Yıldız basın özgürlüğünün yasal sınırlarını aşarak ilk bakışta milli güvenliği ilgilendirdiği anlaşılmasına rağmen, devletin gizli kalması gereken askeri harekat planı, Libya'ya giden birlik ve o birliğin komutanının adı da dahil olmak üzere birçok gizli bilgiyi açıkça köşesinde yazdı. Şüpheli Baran'ın da savunmasında ifade ettiği gibi kendi telefonu dışında eşinin kullandığı telefona da WhatsApp uygulaması ve posta yoluyla bilgi ve belge göndermesini istediği anlaşılmıştır" denildi. Ayrıca, iddianamenin şüphelilerinden İsmail Zeki Dükel'in de Baran ile 147 kez irtibatının olduğu tespit edildi. Baran'ın, Suriye ve Libya konusunda Yıldız'a aktardığı bilgileri anlattığı vurgulanan iddianamede bunları yayın sırasında söylediği kaydedildi.

BEN YAZDIRIYORUM

Erdal Baran, Suriye, Libya ve sınırdaki askerlerin toplanma noktalarından durumlarına, özelliklerinden tecrübesine, komutanlarının rütbesinden yolluk ve yevmiyeler için ayrılan paralara kadar her şeyi aktarmış. İkili yüzlerce defa görüşmüş. Baran "Gündüz ikmalci, gece istihbaratçıyım. Müyesser Abla'nın yazdığı benim yazılarımdır" diye övünmüş.

Türkiye
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