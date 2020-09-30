TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
|30 Eylül 2020 07:52
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Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Şentop, Berberoğlu'nun düşürülen milletvekilliğiyle ilgili tartışmaya ilişkin şunları söyledi: "Bu konuda net olarak bir hukuki görüş ifade etmek için erken. Bunu ifade etmek için önce AYM'nin ihlal kararının gerekçesini, o gerekçe üzerine Yargıtay'ın ilgili dairesinin nasıl bir adım atacağını görmek lazım."
Meclis'in, Berberoğlu'yla ilgili bir karar almadığını, sadece Yargıtay'dan gelen kesinleşmiş hükmün Genel Kurul'a bildirildiğini ifade eden Şentop, "bireysel başvuru sonucu verilen hak ihlali kararı sonucundaki gelişmelerin, bu kesin hükmü ortadan kaldırıp-kaldırmayacağı, kalktığı zaman da bunun ne zaman, hangi tarih itibarıyla ortadan kalkacağının" önemli olduğunu söyledi.'İdamdan yanayım'
Şentop, "Bundan sonra ancak milletvekilliği konusu bir tartışma konusu olarak gündeme gelebilir" diye konuştu.
Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği idam cezasıyla ilgili de, "sınırları iyi çizilmek kaydıyla idam cezasından yana" olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesinin ardından bazı alt düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Şentop, şunları kaydetti: "Siyasi Partiler ve seçim kanunları, içtüzük değişiklikleri, hatta yeni içtüzük tartışılmalıdır. Bu dönemde, özellikle 2023'e kadar bu düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yeni sistemin farklı bir paradigması var. Buna uygun olarak, bu temel siyasi sistemi düzenleyen kanunların ve içtüzüğün de gözden geçirilmesi, yeniden ele alınması gerekir."
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