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Balyoz kumpasçısı hakimlere dava

2010 yılında başlayan 'Balyoz kumpası' sürecinde 520'den fazla muvazzaf subayın cezaevine gönderilmesine neden olan 50 hakim ve savcı hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi dava açtı. İddianame 1 yıldır Yargıtay'da bekliyordu
 30 Eylül 2020 07:45
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Balyoz kumpasçısı hakimlere dava

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre; Balyoz kumpası davasının soruşturma ve yargılama süreçlerinde yer alan 50 eski hakim ve savcı hakkında Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "anayasayı ihlal" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 10 yıl ile 37 yıl arasında değişen hapis cezaları istediği iddianameyi Yargıtay'a göndermişti.

BAVULLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Balyoz kumpası süreci 2010'da Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne bir bavul dolusu belgeyi savcılara teslim etmesi ile başladı. Soruşturmalar dalga dalga büyüdü. Büyük çoğunluğunu muvazzaf subayların oluşturduğu TSK mensubu 250'si tutuklu olmak üzere 361 kişi yargılandı, 15 ile 20 yıl arasında hapisle cezalandırıldı. 18 Haziran 2014'te Anayasa Mahkemesi'nin sanıklar hakkında "hak ihlali" kararının ardından yargılanma sürecinin aslında bir kumpas zincirinin halkası olduğunun anlaşılacağı döneme de girilmiş oldu. 2015 yılında Balyoz sanıkları beraat etti, 113 kişi şikayetçi oldu. 1 yıldır Yargıtay'da bekleyen iddianame önceki gün Yargıtay 9.Ceza Dairesi tarafından kabul edildi.

'İTİRAFÇI PİŞMANLIKTAN YARARLANDIRILSIN'

Balyoz kumpasında 33 ay tutuklu kalan eski Deniz Kurmay Albay Yasin Türker, Hürriyet'e şunları söyledi: "Adil ve hızlı yargılansınlar. Suçlu bulunanlar hak ettikleri cezayı alsınlar. Pişmanlık gösterenler, Balyoz kumpasının kurgulanmasına yönelik itirafta bulunanlar pişmanlıktan yararlandırılsın."

İŞTE DAVAAÇILAN ESKİ HAKİM VE SAVCILAR

Abdullah Öztürk, Ali Alçık, Ali Haydar, Ali Efendi Peksak, Alpaslan Uzun, Aytekin Ozanlı, Bilal Bayraktar, Birol Bilen, Davut Bedir, Dursun Ali Gündoğdu, Eşref Aksu, Fatih Mehmet Uslu, Fikret Seçen, Gökmen Demircan, Hadi Çağdır, Hikmet Şen, Hüseyin Ayar, Hüseyin Kaplan, Hüsnü Çalmuk, İbrahim Balık, İdris Asan, Kazım Kahyaoğlu, Mehmet Berk, Mehmet Ekinci, Mehmet Erdoğan, Mehmet Ergül, Mehmet Hamzaçebi, Mehmet Karababa, Mehmet Uğurlu, Mehmet Murat Yönder, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Metin Özçelik, Murat Üründü, Mustafa Başer, Mustafa Boz, Muzaffer İren, Nalan Can, Nurullah Çınar, Osman Kaya, Ömer Diken, Resul Çakır, Rüstem Eryılmaz, Savaş Çelik, Savaş Kırbaş, Sedat Sami Haşıloğlu, Seyfettin Mermerci, Süleyman Pehlivan, Vedat Dalda, Yakup Hakan Günday.
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