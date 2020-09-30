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Döviz ve altın alımlarında artık daha az vergi alınacak

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi
 30 Eylül 2020 07:55
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Döviz ve altın alımlarında artık daha az vergi alınacak

Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi.

Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.
Memurlar.Net
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