Döviz ve altın alımlarında artık daha az vergi alınacak
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi
|30 Eylül 2020 07:55
|+Aa- Yazdır
Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları, 24 Mayıs 2020'de artırılmıştı. Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV), binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.
Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi. Mevduat hesaplarından alınan stopajda da düzenlemeye gidildi.
Yıl sonuna kadar düşürüldü; 6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.
8 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
29 Eylül 2020 18:22
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:42
|Dolar ne kadar oldu?
29 Eylül 2020 17:32
|Dolar 7,80'nin altına indi
29 Eylül 2020 13:27
|Bakan Albayrak: Kur benim için hiç önemli değil, oraya bakmıyorum
29 Eylül 2020 13:06
|Çeyrek altın yeniden 770 TL oldu
29 Eylül 2020 12:52
|Borsa güne yükselişle başladı
29 Eylül 2020 10:03
|Borsa, günü düşüşle tamamladı
28 Eylül 2020 18:29
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
28 Eylül 2020 17:41
|Döviz kurlarında son durum
28 Eylül 2020 17:32