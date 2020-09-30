1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Konya'da 4 dakikada iki ayrı deprem

Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
 30 Eylül 2020 07:57
+Aa- Yazdır
Konya'da 4 dakikada iki ayrı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kademeli mesai yoğunluğu azalttı
30 Eylül 2020 07:37		 İstanbul'da okul servisi çıkmazı
29 Eylül 2020 22:05
Konya'da 3,8 büyüklüğünde deprem
29 Eylül 2020 21:55		 Tarihi Antakya yapıları ve sokakları restore ediliyor
29 Eylül 2020 21:42
İstanbul'da ceviz büyüklüğünde dolu yağışı
29 Eylül 2020 13:39		 İstanbullular dikkat! Bu saatlerde 'kuvvetli yağış' bekleniyor
29 Eylül 2020 11:45
Ankara Büyükşehir'den 'su sayaçları ihalesi' açıklaması
29 Eylül 2020 11:13		 Köy çocuklarından gülümseten kayıp köpek ilanı
29 Eylül 2020 09:59
Koronalı vatandaş market alışverişinde yakalandı
29 Eylül 2020 09:50		 Belediye çalışanı sokakta bulduğu paranın sahibini arıyor
29 Eylül 2020 08:56
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:20 - Yine şüpheli ölüm, yine aynı soru: Atladı mı, atıldı mı?08:11 - Milli ekonominin yol haritası08:03 - İYİ Parti'de Aydın'a karşı kazan kaynıyor07:57 - Konya'da 4 dakikada iki ayrı deprem07:55 - Döviz ve altın alımlarında artık daha az vergi alınacak07:52 - TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
07:45 - Balyoz kumpasçısı hakimlere dava07:37 - Kademeli mesai yoğunluğu azalttı07:28 - 'Kesinti' aboneye 2 gün önceden bildirilecek07:19 - Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, dolu yağışı olabilir07:10 - Büyük çöküş... Ermeni ordusunun karargahı ve komutanları imha edildi06:58 - Kobani katliamında 500 klasör delil
06:52 - Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş06:40 - Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü06:32 - Başkentte tır otomobile arkadan çarptı: 2 ölü06:20 - Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti05:11 - Trump ve Biden düellosu: Koronavirüs aşısı damga vurdu
02:19 - İstanbul'da 8 ilçede DEAŞ ve HTŞ'ye operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Döviz ve altın alımlarında artık daha az vergi alınacak
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, dolu yağışı olabilir
Büyük çöküş... Ermeni ordusunun karargahı ve komutanları imha edildi
Eşi doğumhanedeyken kaza yapan sürücü hayatını kaybetti
Trump ve Biden düellosu: Koronavirüs aşısı damga vurdu
İYİ Parti'de Aydın'a karşı kazan kaynıyor
'Kesinti' aboneye 2 gün önceden bildirilecek
Başkentte tır otomobile arkadan çarptı: 2 ölü
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
patat 2
Çapakçur 1
Ander 1
Kerendi 2
Tatil beldesinde yaşamak 4
giuliano de paula 1
Yunanistan 1
deniz çakır'ın ece üner'e tepki göstermesi 2
ansu fati 1
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 4
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam