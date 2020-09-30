Konya'da 4 dakikada iki ayrı deprem
Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
|30 Eylül 2020 07:57
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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.15'te merkez üssü Konya'nın Emirgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 6,98 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
Bu depremden sadece 4 dakika sonra 3.8 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
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