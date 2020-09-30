Bakan Karaismailoğlu, Akıllı ulaşım sistemleri strateji belgesi ve eylem planını tanıttı
|30 Eylül 2020 08:30
|+Aa- Yazdır
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakanlığın koordinasyonunda hazırlanan, Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı, 29 Eylül 2020 Salı günü düzenlenen bir programla tanıttı.
Küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak, ulaştırma ve haberleşme hizmetlerine yönelik yapılan yatırımların, ekonomik kalkınmanın itici unsuru ve refahın önemli göstergesi olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Bu durum, her alanda dijitalleşmenin yaygınlaştığı bir geleceğe entegre olabilen ve günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen dinamik bir altyapıya sahip olmayı gerektirmektedir. Bu bağlamda, ulaşım ve haberleşme altyapı çalışmalarımızın tamamını uzun vadeli planlama ve hesaplamalarla gerçekleştirmekteyiz" dedi.
Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Ülkemizde tüm ulaşım modlarına entegre olmuş, güncel teknolojiyi kullanan, yerli ve milli kaynaklardan yararlanan, verimli, güvenli, etkin, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı bir ulaşım ağı oluşturmak" vizyonuyla hareket ediyoruz." şeklinde konuştu.
AUS, seyahat sürelerinin azaltılması, trafik güvenliğinin artırılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin ve verimli kullanılması, hareketliliğin artırılması ve enerji verimliliği sağlanması gibi amaçlar doğrultusunda geliştirilen kullanıcı-araç-altyapı-merkez arasında çok yönlü veri alışverişini sağlıyor. Sistemler, izleme, ölçme, analiz ve kontrol mekanizmalarını içeriyor. Gerçek zamanlı verilerin toplanarak ulaşım analizleri yapılması, anlık trafik yoğunluk ve akış verileri üretilerek olay tahminlerinde bulunulması amacıyla AUS Hareketlilik Merkezi kurulması çalışmalarına da başlanacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB liderlerine 'Doğu Akdeniz' mektubu
30 Eylül 2020 09:09
|Milli ekonominin yol haritası
30 Eylül 2020 08:11
|İYİ Parti'de Aydın'a karşı kazan kaynıyor
30 Eylül 2020 08:03
|TBMM Başkanı Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması
30 Eylül 2020 07:52
|Trump ve Biden düellosu: Koronavirüs aşısı damga vurdu
30 Eylül 2020 05:11
|Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Eylül 2020 01:51
|Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Eylül 2020 01:48
|İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
30 Eylül 2020 01:46
|Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Eylül 2020 01:43
|Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik
30 Eylül 2020 01:41