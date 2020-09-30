Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor, kuvvetli sağanak bekleniyor
Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor
|30 Eylül 2020 08:58
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Hava sıcaklığının düşüşe geçtiği Doğu Anadolu Bölgesinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar doğu ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar; Erzincan'da 29, Iğdır'da 24, Erzurum'da 23, Kars'ta 21, Ağrı'da 25, Ardahan'da 21 derece olması öngörülüyor.
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