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Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranları düşürüldü. Mevduat hesaplarına ödenecek faiz oranları artmış oldu.
 30 Eylül 2020 08:51
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Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak

Mevduat faizlerinden;

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 olan oran yüzde 5'e,

1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 olan oran yüzde 3'e,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 olan stopaj oranı yüzde 0'a çekilirken,

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 stopaj uygulaması aynı kaldı.

KATILIM BANKALARINDA DA STOPAJ DÜŞTÜ

Yapılan düzenlemeye katılım bankaları da dahil edildi.

Katılım bankalarındaki vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5,

1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3,

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0 stopaj kesintisi uygulanacak.

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.
Memurlar.Net
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