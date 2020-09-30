Dolar ve avro güne düşüşle başladı
İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı
|30 Eylül 2020 09:05
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İstanbul serbest piyasada dolar 7,7670 liradan, avro 9,1130 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 7,7650 liradan alınan dolar, 7,7670 liradan satılıyor. 9,1110 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,1130 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,8340 lira, avronun satış fiyatı ise 9,1930 lira olmuştu.
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