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Emre Aşık'ın ifadesi ortaya çıktı: Yeni tetikçi beni iki gün içinde öldürecekmiş

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadede eşinin kendisini öldürmek için ikinci bir tetikçi tuttuğunu söyleyerek, "Bu işi iki gün içinde bitireceklermiş" dedi.
 30 Eylül 2020 09:06
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Emre Aşık'ın ifadesi ortaya çıktı: Yeni tetikçi beni iki gün içinde öldürecekmiş

Yağmur Aşık'ın sevgilisi olduğu belirtilen Erdi Sungur'la birlikte, eşi Emre Aşık'ı öldürmek için cinayet planı yaptığı, ikilinin Düzce'de ormanlık alanda Emre Aşık için mezar yeri baktığı iddiaları kamuoyunun gündemine yansımıştı.

Emre Aşık, 27 Eylül'de avukatı Ali Kemal Atçeken ile birlikte Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'nde yeniden ifade vermişti. Emre Aşık'ın, eşi Yağmur Aşık tarafından tehdit edildiğine dair verdiği ifadeye ulaşıldı. Ünlü futbolcu ifadesinde, Yağmur Aşık'ın kendisini öldürmek için ikinci kez tetikçi tuttuğuna dair avukatı Funda Sadıkahmet Alp'e 27 Eylül 2020'de WhatsApp üzerinden ihbar geldiğini söyledi.

Emre Aşık, ikinci tetikçinin tutulduğu ihbarının, eşinin daha önce kendisini öldürtmek istediği sevgilisi Erdi Sungur tarafından yapıldığını bildirdi.

Aşık, "Avukatım, WhatsApp üzerinden kendisine Erdi Sungur isimli şahıstan bir mesaj geldiğini, mesajda, Yağmur Aşık'ın tekrar bir tetikçi tuttuğu, tutmuş olduğu tetikçiye para verdiği, bu tetikçinin isminin Baycan Şenürek olduğu ve bu şahsın beni öldüreceği yazdığını söyledi" diyerek mesajların çıktılarını delil olarak sundu.

"Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum"

Emre Aşık ifadesini şöyle tamamladı:

"Bu mesajları atan Erdi Sungur isimli şahıs avukatımı aramış ve tutulan tetikçinin iki gün içinde beni öldüreceğini söylemiş. Ben bu durum karşısında tedirgin oluyorum. Can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Beni öldürmek için adam tutan Yağmur Aşık'tan ve tetikçi olduğunu öğrendiğim Baycan Şenürek'ten davacı ve şikayetçiyim."

Yakın koruma istemeyen Emre Aşık, eşinin evine yaklaşmaması, kendisine yönelik tehdit ve hakarette bulunmaması, iletişim araçları ile rahatsızlık ve şahsi eşyalarına zarar vermemesi için tedbir talebinde bulunduğunu da dile getirdi.

Emre Aşık karakola sığındı: Beni koruyun
Sabah
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