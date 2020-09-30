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Benzin fiyatlarına zam geliyor

Benzinin litresinde gece yarısından itibaren 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor
 30 Eylül 2020 09:24
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Benzin fiyatlarına zam geliyor

Benzin fiyatlarına zam geliyor.

Benzinin litresinde gece yarısından itibaren 11 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalamasıyla dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
NTV
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