EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
|30 Eylül 2020 09:37
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MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez, uzaktan eğitimle ilgili soruları yanıtladı.
MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Burhanettin Dönmez'in acıklamalarının satır başları şöyle:
Şu anda EBA'ya ilişkin bir sorun yoktur, işlevini etkili bir biçimde yerine getirmektedir. Fakat bu durum ileride de hiç sorun olmayacağı anlamına gelmez. Yaşayan sistemler entropi üretirler"
Daha önceki dönemde canlı ders uygulamaları için oluşturulan 40 bin canlı ders kapasitesinin yarısı bile kullanılmamışken, bu dönemde kapasite 1 milyonu aştığı halde sistem 'zaman zaman' zorlanmaktadır.
Tabii ki MEB'in inisiyatifi dışında, internet sağlayıcı firmaların altyapılarından ve aşırı yüklenmeden kaynaklanan bazı sorunlar yaşanabilir. Aktif olarak kullanıldığında sistem olağanüstü bir yük üstlenmekte hatta milyarları aşan tıklanma sayısı ile dünyada en çok tıklanan sistemlerden biri durumuna gelmektedir.
EBA üzerinden bireyselleştirilmiş bir destek hizmeti sunduğumuzu, her öğrencinin istediği öğretmeni seçerek istediği konuyu tekrar tekrar dinleme imkanına sahip olduğunu, hızla bireyselleş.irilmiş bir eğitime doğru gittiğimizi söyleyebilirim.
Kitaplardan ıslık çalmayı öğrenemezsiniz. Beceri eğitimi 'ortam' gerektirir. Bir kısım beceriler grup içinde öğrenilir. Fakat uzaktan eğitim, okul içinde yapılan eğitimi destekleyebilir.
İhtiyaç olduğu durumlarda uzaktan eğitim olanaklarından yararlanılabilir ve yararlanacağız. Normal zamanda da EBA TV ve EBA altyapısı çok farklı eğitimlerle öğrencilere destek olmaya devam edecek.
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