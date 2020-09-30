Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Toplantı sonrası saat 19.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak
|30 Eylül 2020 09:41
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