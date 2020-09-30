Antalya'da FETÖ'den 4 şüpheli yakalandı
Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı
|30 Eylül 2020 09:44
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Antalya'da yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 17-21 Eylül tarihleri arasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1'i ise soruşturmasının yürütüldüğü diğer İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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