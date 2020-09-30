'Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim'de yapılacak'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi
|30 Eylül 2020 10:17
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8 ve 9 Ekim'de yapılacağını bildirdi.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesapları üzerinden gerçekleşeceğini, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapılacağını ifade etti.
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