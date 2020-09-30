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MEB: İdari izinli öğretmene, seminer ek dersleri ödenmeli!

Milli Eğitim Bakanlığı seminer döneminde idari izinli sayılan personele ek derslerinin ödenmesi gerektiğini belirtti.
 30 Eylül 2020 10:27
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MEB: İdari izinli öğretmene, seminer ek dersleri ödenmeli!

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 24-28 Ağustos 2020 tarihindeki mesleki çalışmalar döneminde, gereke 60 yaş ve üzerinde olanlar gerekse de hamile olanların idari izinli sayıldığını, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesince idari izinli sayılanların aylık ve diğer sosyal ve özlük haklarının korunduğunu belirterek hak ettikleri mesleki çalışma ek derslerinin ödenmesi gerektiğini belirtti.

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