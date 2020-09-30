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İBB tiyatrocuların ücretini ödemedi 'Pandemide unutuldu' dedi

Usta oyuncu Zihni Göktay, 7 aydır İBB Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamadığını söyleyerek isyan etti. İBB Sözcüsü Murat Ongun "Pandemide unutuldu, ödemeyi yaptık" açıklamasını yaptı. Bunun üzerine Göktay, "10 bin lira yattı, daha alacağım var" dedi
 30 Eylül 2020 10:35
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İBB tiyatrocuların ücretini ödemedi 'Pandemide unutuldu' dedi

1973'te kadrosuna girdiği Şehir Tiyatroları'ndan 1 Ocak 2011'de emekli olan Zihni Göktay, "konuk sanatçı" statüsünde farklı oyunlarda rol almaya devam ettiğini belirterek 7 aydır maaş alamadığını açıkladı.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; 16 kişiye ödeme yapılmadığının altını çizen usta oyuncu şöyle konuştu: "En son ocak ve şubat maaşları ödendi. Ondan sonra pandemi döneminde oyun oynamıyoruz diye paramızı vermediler. Halbuki elimizde 6 aylık sözleşme var. Ben kendimi buna göre ayarlamışım. 'Bir ihtiyacın var mı?' diyen de olmadı."

EMEKLİ MAAŞIMLA GEÇİNEMİYORUZ

Eşinin hasta olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan Zihni Göktay, emekli maaşıyla ihtiyaçlarını karşılayamadığını belirterek şöyle dedi: "Vereceğiz ya da vermeyeceğiz diye bir şey söylesinler. Ayıptır. Ekrem İmamoğlu seçim propagandasında 'Ben kimsenin hakkını yemedim. Kimseye de hakkımı yedirmem' dedi. Ben de şimdi diyorum ki Türk tiyatrosuna 57 sene hizmet verdim. Dişimle salatalık soydum, alnımın teriyle paramı kazandım. Namusumla, rapor almadan bu tiyatroda hizmet verdim."

RULET ÇEVİRMEK İÇİN İSTEMİYORUZ

Kırgın olduğunu anlatan Göktay, sözlerini şöyle noktaladı: "Biz Kıbrıs'ta rulet çevirmek için istemiyoruz bu parayı. Evimizin ihtiyaçları için emekli maaşı yetmiyor. Istakoz bacağı, yengeç, karides yediğimiz yok. Hamsi ucuzken hamsi yeriz, palamut ucuzken palamut yeriz. Ben bunu hak etmedim. 'Lüküs Hayat' oynadım ama lüks hayat yaşamadım."

HEPSİNİ ÖDEDİK

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Zihni Göktay'ın açıklamalarının ardından Hürriyet'e konuştu. Ongun, sanatçıların birikmiş maaşlarının banka hesaplarına yatırıldığını söyledi: "Pandemi döneminde tiyatroların tamamı kapalı olduğu için yapılması gereken cüzi ödemeler unutulmuş. Bu sorunu geçen hafta tespit ettik. Usta tiyatrocularımıza 18 Eylül günü ödemelerinin tamamı yapıldı."

Kalanı yatıracaklar

Zihni Göktay, İBB'nin açıklamasının ardından hesabına para yattığını doğruladı: "Evet, ayın 18'inde 16 kişiye 10'ar bin lira yatmış Hakan Saatçi diye birinden ama açıklama falan yok. Ben de 'Ellemeyin sehven biri yatırmıştır belki' dedim.

Sonra bunu Sunay Akın araştırdı. 'Kültür A.Ş. ile irtibatta olan bir şirket ödeme yapmış, doğru' dedi. Benim daha da alacağım var. Bugün de Büyükşehir Daire Başkanlığı aradı, durumu izah ettiler. Geri kalan meblağın da yatırılacağını söylediler."
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