İnternet sorunu yaşayan öğretmene, canlı derse bağlı ek dersi ödenir mi?
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden kendilerine tebliğ edilen ders sayısı kadar ders yapamayan öğretmenlerin de kendilerine tebliğ edilen ders programı dikkate alınarak maaş ve ek ders ücretinden yararlandırılmasını istedi.
|30 Eylül 2020 10:44
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MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, çeşitli sebeplerden kendilerine tebliğ edilen ders sayısı kadar ders yapamayan öğretmenlerin de kendilerine tebliğ edilen ders programı dikkate alınarak maaş ve ek ders ücretinden yararlandırılmasını istedi.
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