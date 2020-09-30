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'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'

Prof. Dr. Yeşim Taşova, vaka artışı nedeniyle, yüz yüze eğitime başlayan ana sınıfı ve birinci sınıflar haricindeki sınıfların, yüz yüze eğitime başlamayabileceklerini söyledi.
 30 Eylül 2020 10:49
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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova'dan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, artan vaka sayısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde başlayamayacağını ifade ederek, "Halk Sağlığı uzmanlarının vermiş olduğu kararlarla ister istemez kaçınılmaz olarak yüz yüze eğitimle ilgili bir takım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum" dedi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçen mart ayından itibaren eğitim-öğretim online yapılmaya başlandı. Ancak sadece ana sınıfı ve birinci sınıf öğrencileri 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başladı ve şu an haftada 2 gün okula gidiyorlar.

ARTAN VAKALAR NEDENİYLE 'ONLINE' EĞİTİM

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Taşova, okulların neredeyse bütün her yerde online eğitimle devam ettiğini belirterek, "Okullar bütün dünyanın da gündeminde olan bir konu. Birçok ülkede eğitim ilk yarı yılda 'online' olarak belirlendi. Herkes önünü görmek istiyor. Özellikle 'Bazı bölümlerde yüz yüze eğitim nasıl yapılır?' gibi öneriler var. Salgın hızına bağlı olarak bu önlemler alınarak eğitimler başlayacaktır. Salgın hızına göre bu durum belirlenecek. Kişilerin kuralları uygulayabilme kapasitesi çok önemli. Biliyorsunuz, kişi ne kadar küçükse kuralların ihlal edilmesi o kadar fazla oluyor. Gençler ve çocuklarda hastalık nitekim biraz daha hafif seyrediyor ama o çocuklar eve gidip aile bireylerine bulaştırdığı için bütün önlemler bundan dolayı alınıyor" diye konuştu.

"ANA SINIFI VE BİRİNCİ SINIFLAR HARİCİ YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLAYAMAYABİLİR"

Son dönemlerde Türkiye'de artan vaka sayısına bağlı olarak yüz yüze eğitimin ana sınıfı ve birinci sınıflar haricinde başlayamayacağını söyleyen Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Bu rakamlarla biraz zor. O zaman oturulup tekrar konuşulacak. Sağlık Bakanlığı'nda Toplum Sağlığı Bölümü var. O bölüm özellikle bütün her yerdeki eğilim ve hızları inceliyor. Halk Sağlığı uzmanlarının vermiş olduğu kararlarla ister istemez kaçınılmaz olarak yüz yüze eğitimle ilgili bir takım kısıtlamalar geleceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Sosyal medyada okulların açılması yönünde çağrı yapan üniversite öğrencilerine de değinen Yeşim Taşova, şunları kaydetti:

"Üniversite öğrencileri için bazı bölümlerde özellikle yüz yüze eğitim önemli. Örneğin tıp fakülteleri için bunu çok konuşuyoruz. Tıp fakültelerindeki olay usta-çırak ilişkisi üzerinedir. Hemşirelik de aynı şekilde. Bu tür durumlarda biz sosyal mesafe, hijyen gibi kurallara dikkat ederek usta çırak eğitimlerine başladık. Benim fikrim ise üniversite öğrencilerine uygun koşullar sağlanır ise maske ve el hijyeni kuralına daha iyi uyacaklarını düşünüyorum. Onlar da okullarda gerekli düzenlemelerini yapabilirler. Tabii ki çok daha artış olmadığı sürece. Artış olursa bütün toplum etkilenecektir zaten."

Bilim Kurulu Üyesi: Virüste 3 yeni bulgu daha bulundu

VİRÜSÜN KONTROL ALTINA ALINMASINI ZORLAŞTIRAN NEDENLER

Toplu açılışların, etkinliklerin hala devam ettiğini ve bu nedenle virüsün kontrol altına alınmasının zorlaştığını anlatan Taşova, "Hasta olan kişilerin sayısında artış olması aslında virüsün yayıldığını gösteriyor. Yayılmanın da en büyük özelliği sosyal mesafenin korunmamasından kaynaklanıyor. Baktığınızda bugün hala otobüse, minibüse, metroya binerken insanlar tıkış tıkış. Toplu yapılan kutlamalar, açılışlar devam ediyor. Bu yayılım kurallara uyulmadığı takdirde devam edecektir. Burada tek sorumluluk vatandaşa düşmüyor. Hem sağlık otoritelerinin hem de devletin alması gereken önlemler var. Bu 3'ünün herhangi birinde aksaklık olursa salgınla mücadele başarılı olamayacak" dedi.lerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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