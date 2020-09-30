1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Bu sene gelmeyin

Koronavirüs salgını Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'ne giremedi. Muhtar İbrahim Kara'nın alışverişi sıraya koyup, çocukların dahi maskesiz dışarı çıkmasına izin vermediği 85 kişinin yaşadığı mahallede tek vaka görülmedi.
 30 Eylül 2020 11:17
+Aa- Yazdır
Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Bu sene gelmeyin

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkıp, dünyayı saran ve Mart ayından itibaren Türkiye'de de görülen koronavirüse, Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Aşağı Çakmak Mahallesi'nde yakalanan olmadı.

10 haneli, 85 nüfuslu mahallede Muhtar İbrahim Kara, valilik ve kaymakamlıktan gelen talimatları yerine getirip, yayınlanan genelgelerdeki tedbirleri birebir yerine getiriyor. Ayrıca elinde ateş ölçer ile gezip, mahallelinin sık sık ateşini ölçüyor. Cami hoparlöründen uyarı anonsları yapan Kara, büyüklerin yanı sıra çocukların da maskesiz dışarı çıkmasına izin vermiyor.

İLÇEDEN TOPLU ALIŞVERİŞ YAPILIYOR

Muhtar İbrahim Kara, ilçe merkezinden alışverişi ise sırayla yaptırıyor. Muhtar Kara'nın sıraya koyduğu mahalle sakinlerinden sırası gelen, 20 kilometre uzaklıktaki ilçe merkezine gidip, siparişleri alıp, geri geliyor. Her yıl başta İstanbul, Ankara olmak üzere büyük kentlerden memleketlerine gelenlere "Bu sene gelmeyin" tavsiyesinde bulunan Muhtar Kara, Ankara'dan gelen bir aileyi ise 14 gün karantina altında tuttu.

"HER ŞEYİ DEVLETE BIRAKMAYACAĞIZ"

Köprüköy Kaymakamlığı tarafından koronavirüs denetim heyetine alınan Muhtar İbrahim Kara, "Tedbirlere uymaktan başka kurtuluş yolumuz yok. Maskesiz dışarı çıkılmayacak, hijyene dikkat edilecek ve mesafeye uyulacak. Bu konuda sadece ben değil azalar ve cami imamı da zaman zaman uyarıda bulunuyor. Tedbirlerden başka çıkış yolumuz yok. Her şeyi devlete bırakmayacağız. Aldığımız tedbirler sayesinde mahallemizde bugüne kadar virüs vakası görülmedi. Aldığımız tedbirlere halkımızda itinayla uyum sağladı. Bugüne kadar koronavirüs mahallemize girdi, inşallah bundan sonra da giremez" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'den 52 bin 500 kişi İskoçya'dan arazi satın aldı
30 Eylül 2020 11:26		 Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi
30 Eylül 2020 11:19
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
30 Eylül 2020 10:49		 Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları Diyarbakır'da üretti
30 Eylül 2020 10:48
İBB tiyatrocuların ücretini ödemedi 'Pandemide unutuldu' dedi
30 Eylül 2020 10:35		 Buzdolabı sürüklenirken çarptığı araçlara zarar verdi
30 Eylül 2020 10:29
İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet
30 Eylül 2020 09:54		 'Kullan at' maskenin ömrü 7 gün uzadı
30 Eylül 2020 09:52
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
30 Eylül 2020 09:41		 Doğu'da hava sıcaklığı düşüyor, kuvvetli sağanak bekleniyor
30 Eylül 2020 08:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:32 - Ekim'de hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?11:26 - Türkiye'den 52 bin 500 kişi İskoçya'dan arazi satın aldı11:19 - Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi11:17 - Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Bu sene gelmeyin11:12 - Yeni dönemde işsizliğe 'esnek' çözüm11:04 - Bankalardan tüm zamanların en yüksek 8 aylık karı
11:02 - İkinci el araç alım satımında en çok bunlar şikayet edildi?10:58 - Nikah memurunun yemek, alışveriş esprisi herkesi güldürdü10:54 - Gülay Uygun'un son görüntüsü ortaya çıktı10:49 - 'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'10:48 - Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları Diyarbakır'da üretti10:44 - Adana'da FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
10:44 - İnternet sorunu yaşayan öğretmene, canlı derse bağlı ek dersi ödenir mi?10:42 - '300 fabrika' iddialarına 'yerinde' yanıt10:35 - İBB tiyatrocuların ücretini ödemedi 'Pandemide unutuldu' dedi10:29 - Korona hastaları, rahat nefes alabilsin diye nefessiz kalıyorlar10:29 - Buzdolabı sürüklenirken çarptığı araçlara zarar verdi
10:27 - MEB: İdari izinli öğretmene, seminer ek dersleri ödenmeli!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Belediye çalışanı Şeyda, rezidanstan atladı mı, atıldı mı?
Benzin fiyatlarına zam geliyor
Carrefoursa da fotokopi kağıdı 30 Eylüle kadar 12,99 TL!
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sel, dolu yağışı olabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ağlayan çayır 1
yasımı tutacaksın 1
Gazi Recep Tayyip Erdoğan teklifi 2
olanlar olmuş 2
kaçamak 2
Braveheart 1
Wuhan 3
buşon 1
elon musk'ın aşı olmayacağını açıklaması 3
balkonda çiçek yetiştirmek 1
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam