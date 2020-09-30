Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi

ESKİŞEHİR'de, evli ve 2 çocuk annesi Songül Biçim'in (40) trafik kazası sonrası ikiye ayrılan yüzü ile kırılan yüz kemikleri, Şehir Hastanesi'ndeki 10 saatlik operasyonun ardından birleştirilerek, eski haline getirildi. Yoğun bakım süreci sonrası servise alınan Biçim, yeniden konuşmaya ve yemek yemeğe başladı. Plastik cerrahı Doç. Dr. Yakup Çil, operasyonda 10'dan fazla plak ile 40'tan fazla vida kullanıldığını söyledi.

Bursa'da oturan Songül Biçim, geçen ay akrabalarıyla birlikte otomobille memleketi Şanlıurfa'ya giderek, yakınına taziye ziyaretinde bulundu. Ardından Bursa'ya dönmek için aynı araçla yola çıkan Biçim ve yakınları, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazada Songül Biçim'in yüzü, ikiye ayrıldı, tüm yüz kemikleri de kırıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Biçim, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde tedaviye alınan Songül Biçim'in yüzü, 10 saat süren operasyonda 10'dan fazla plak ve 40'tan fazla vida kullanılarak birleştirildi. Yoğun bakım sürecini tamamlayan ve sağlık durumu iyi olan Biçim, dikişlerinin alınmasının ardından normal odaya alındı. Konuşmaya ve yemek yemeğe başlayan Biçim, yüzünün eski haline gelmesinin sevincini yaşadı.