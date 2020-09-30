1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti

Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Neslihan Ünal, yeni tip koronavirüs nedeniyle yapay akciğer cihazına bağlı şekilde yoğun bakımda tedavi gören eşinin başında meslek hayatının en zor nöbetini tutuyor
 30 Eylül 2020 11:39
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Neslihan Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yapay akciğer cihazına bağlı halde tedavi gören eşinin başında meslek hayatının en zor nöbetini tutuyor.

Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde hemşirelik yapan Ünal, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan eşi Savaş Ünal'ın 26 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Kovid-19 ile savaşına birebir şahitlik ediyor.

Ünal, çalışma arkadaşlarından ve ailesinden aldığı destekle ayakta duruyor.

Duygularını AA muhabirine anlatan Ünal, eşi Savaş Ünal'ın 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı bulunmayan ve sigara içmeyen biri olduğunu söyledi.

- "Düğünden sonra belirtiler başladı"

Eşinin tüm tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını anlatan Ünal, "Geçen ay yeğeninin düğünü için il dışına çıktık. Bir hafta sonra belirtiler başladı ama Kovid-19 belirtileri gibi değildi. Halsizlik ve yorgunluk başladı, herhalde klima çarptı dedik. Sonra biraz öksürük ve ateş başladı. Polikliniğe PCR testi vermeye geldik. Tomografimiz ve röntgenimiz çok kötü çıktı. Tedavi başladı, eve döndük ancak ertesi gün gece yarısı solunum sıkıntısıyla ambulansla hastaneye geldik. O gün bugündür hastanede yatıyoruz." diye konuştu.

Ünal, eşinin 26 gündür yoğun bakımda yattığını, genel durumu kötüleşince eşini bu servise aldıklarını aktardı.

- "Virüse galiba yoğun maruz kaldı"

"Burada 16. günümüz. Eşimin durumu çok kötü." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Eşim 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı yok, sigara kullanımı hiç yok. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye çok dikkat eden birisiydi. Burası bizim üçüncü yoğun bakımımız. Artık durumu iyice kötüleşince buraya yatırdılar. Bütün doktorlarımızdan, hemşirelerden Allah razı olsun. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. 'Yaşım genç, bana bir şey bulaşmaz, olmaz' demesinler. 'Sosyal mesafe, maske hikaye' diyorlar, asıl onların söyledikleri hikaye. Eşim kimseye 2,5 metreden fazla yaklaşmıyordu. Kendisi polis memuruydu, çok dikkatliydi. Düğün için gittik, çok yoruldu. Virüse galiba yoğun maruz kaldı. Yaşı çok genç, uyulması gereken her şeye uymuştu. Eşimin takibini yapan herkesten Allah razı olsun, yapılacak her şey yapıldı."

Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi-5 Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Recep Civan Yüksel de önce solunum cihazına bağlanan polis memuru Ünal'ın şimdi "ECMO" denilen yapay akciğer cihazına bağlı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birlikte yeme içme güvenli değil
30 Eylül 2020 12:06		 TBMM Başkanı, tedavisi süren personel sayısını açıkladı
30 Eylül 2020 11:45
Türkiye'den 52 bin 500 kişi İskoçya'dan arazi satın aldı
30 Eylül 2020 11:26		 Kazada ikiye ayrılan yüzü, 10 saatlik ameliyatla birleştirildi
30 Eylül 2020 11:19
Koronavirüs bu mahalleye giremedi! Bu sene gelmeyin
30 Eylül 2020 11:17		 'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
30 Eylül 2020 10:49
Sanayiciler istedi, Türk bilim insanları Diyarbakır'da üretti
30 Eylül 2020 10:48		 İBB tiyatrocuların ücretini ödemedi 'Pandemide unutuldu' dedi
30 Eylül 2020 10:35
Buzdolabı sürüklenirken çarptığı araçlara zarar verdi
30 Eylül 2020 10:29		 İstanbul ormanları 15 yıldır Büyükada'dan Hatun ablaya emanet
30 Eylül 2020 09:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Ayhan Bilgen: Kayyım atanmamışsa istifa edeceğim12:55 - Sokak ortasında tacize karşı koyunca tekme tokat dövüldü12:50 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanında olacağız12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:42 - 'İzmir'in Çernobil'i için için yanıyor, tehlike saçmaya devam ediyor12:33 - Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor
12:31 - Azerbaycan: Ermeni güçleri Karabağ'daki temas hattında ablukaya aldık12:30 - İş dünyası temsilcileri YEP'e ne dedi?12:25 - HSK'dan, Kurul müfettişi alımına dair duyuru12:24 - Tokat'ta FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada 8 kişi salıverildi12:23 - ASDEP alımında, sözlü sınavı kazanan adayların tercihleri alınacak12:21 - TBMM'ye 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi
12:20 - Pozitif vakalılar ve temaslılar şehir içi otobüse binemeyecek12:18 - Eski HDP'li vekilinde olduğu 14 kişiye gözaltı12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:09 - Bakan Selçuk'tan annelere 'uzaktan eğitim' teşekkürü12:06 - Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birlikte yeme içme güvenli değil
11:56 - KPSS ortaöğretim başvuruları için 'son gün' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
Benzin fiyatlarına zam geliyor
EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
Belediye çalışanı Şeyda, rezidanstan atladı mı, atıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
olanlar olmuş 1
Oskar Kokoschka 1
model citizen 1
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 1
Sünbülzade Vehbi 2
kim kardashian 3
goran bregoviç 2
corona virüs vaka sayısı 1
güzel 5
avara kasnak 3
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam