Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti

Kayseri Şehir Hastanesinde hemşire olarak görev yapan Neslihan Ünal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yoğun bakımda yapay akciğer cihazına bağlı halde tedavi gören eşinin başında meslek hayatının en zor nöbetini tutuyor.

Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde hemşirelik yapan Ünal, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan eşi Savaş Ünal'ın 26 gündür yoğun bakım ünitesinde süren Kovid-19 ile savaşına birebir şahitlik ediyor.

Ünal, çalışma arkadaşlarından ve ailesinden aldığı destekle ayakta duruyor.

Duygularını AA muhabirine anlatan Ünal, eşi Savaş Ünal'ın 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı bulunmayan ve sigara içmeyen biri olduğunu söyledi.

- "Düğünden sonra belirtiler başladı"

Eşinin tüm tedbirlere rağmen Kovid-19'a yakalandığını anlatan Ünal, "Geçen ay yeğeninin düğünü için il dışına çıktık. Bir hafta sonra belirtiler başladı ama Kovid-19 belirtileri gibi değildi. Halsizlik ve yorgunluk başladı, herhalde klima çarptı dedik. Sonra biraz öksürük ve ateş başladı. Polikliniğe PCR testi vermeye geldik. Tomografimiz ve röntgenimiz çok kötü çıktı. Tedavi başladı, eve döndük ancak ertesi gün gece yarısı solunum sıkıntısıyla ambulansla hastaneye geldik. O gün bugündür hastanede yatıyoruz." diye konuştu.

Ünal, eşinin 26 gündür yoğun bakımda yattığını, genel durumu kötüleşince eşini bu servise aldıklarını aktardı.

- "Virüse galiba yoğun maruz kaldı"

"Burada 16. günümüz. Eşimin durumu çok kötü." diyen Ünal, şöyle devam etti:

"Eşim 43 yaşında, hiçbir kronik hastalığı yok, sigara kullanımı hiç yok. Maske kullanımına ve sosyal mesafeye çok dikkat eden birisiydi. Burası bizim üçüncü yoğun bakımımız. Artık durumu iyice kötüleşince buraya yatırdılar. Bütün doktorlarımızdan, hemşirelerden Allah razı olsun. Hepsi ellerinden geleni yapıyor. 'Yaşım genç, bana bir şey bulaşmaz, olmaz' demesinler. 'Sosyal mesafe, maske hikaye' diyorlar, asıl onların söyledikleri hikaye. Eşim kimseye 2,5 metreden fazla yaklaşmıyordu. Kendisi polis memuruydu, çok dikkatliydi. Düğün için gittik, çok yoruldu. Virüse galiba yoğun maruz kaldı. Yaşı çok genç, uyulması gereken her şeye uymuştu. Eşimin takibini yapan herkesten Allah razı olsun, yapılacak her şey yapıldı."

Kayseri Şehir Hastanesi Pandemi-5 Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Recep Civan Yüksel de önce solunum cihazına bağlanan polis memuru Ünal'ın şimdi "ECMO" denilen yapay akciğer cihazına bağlı olduğunu belirtti.