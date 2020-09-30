TBMM Başkanı, tedavisi süren personel sayısını açıkladı

Yeni yasama dönemi başlıyor.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'da NTV ekibinden Funda Görey'in soruları yanıtladı.

Azerbaycan - Ermenistan çatışması

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler çok özel ilişkiler. Bizim prensibimiz tek millet iki devlet. Azerbaycan'ın özel bir desteğe ihtiyacı yok. Türkiye bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında duracak.

Meselenin uluslararası hukuk bakımından haklılık boyutu var. Ermenistan işgalci olduğu kabul edilmiş bir durum.

Erneminstan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesi için de bir takım çabalar var. Ancak 30 senedir böyle bir sorunun çözülememesi sadece çalışmaların başarısızlığı olarak anlaşılmamalı.

Bazı ülkeler sorunların çözülmemesini arzu ediyor. Azerbaycan'ın bugüne kadar sabretmesi olgunluk göstergesi.

Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızın bu gelişmelerle bir alakası olmadığını biliyoruz.

Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki meseleyi, Türkiye'deki Ermeni vatandaşlarımızla ilişkilendirmek doğru değil.

Yeni yasama yılı yarın başlıyor

Meclis'te mart ayından itibaren bazı tedbirler almıştık. Bunların en önemlisi girişle ilgili tedbirlerdi.

Şimdi ise aynı tedbirin uygulanması doğru olacaktır diye düşünüyorum.

Salgın öncesi Meclis'e giriş 8 - 10 bin arasındaydı. Bazı günler 20 bini geçebiliyordu. Bu tedbir önemli bir tedbir.

Meclis'in çalıştığı günlerde bu konuda bir sınırlama olması gerekiyor.

Yarın yapılacak açılış için zorunluluk yok ama milletvekillerine test yaptırmalarını tavsiye ediyoruz.

Genel Kurul'un havalandırmasını değiştirdik, tamamen temiz hava veriliyor.

TBMM'de elimizdeki verilere göre 15 milletvekilinde corona virüs tespit edilmiştir. Bunların hepsi iyileşti.

Ayrıca 41 personelimiz evlerinde tedavi görüyor. Mart ayından itibaren 276 vaka tespit edildi hepsi iyileşti 41'i devam ediyor. 34 yaşındaki genç bir arkadaşımız vefat etti.

Meclis İçtüzüğü tartışması

Ben içtüzük değişikliğinin yapılması gerektiği kanaatindeyim. 2011 öncesinde de içtüzükle ilgili bazı komisyonların kurulduğunu görüyorum.

Şu anki içtüzüğümüz 1973 tarihlidir. O zaman iki kamaralı bir sistem var. En son sistem değişikliği yapıldı. Yeni bir içtüzük hazırlanması gerekiyor.