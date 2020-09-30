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Plazma arayanlardan etkilenen doktor bağışçı oldu

Yaptırdığı antikor testiyle Kovid-19'u geçirdiğinin farkına varan Türk Kızılay görevlisi doktor, immün plazma bağışıyla iki hastaya şifa olacak
 30 Eylül 2020 11:48
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Plazma arayanlardan etkilenen doktor bağışçı oldu

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde görev yapan doktor Özgür Bakan, yaptırdığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testinin pozitif çıkmasının ardından immün plazma bağışındaki azalma nedeniyle hasta yakınlarına destek olabilmek için plazma bağışında bulundu.

İzmir'deki kan merkezinde 10 yıldır görev yapan 38 yaşındaki Bakan, 1 ay önce Kovid-19 hastalığını geçirip geçirmediğini öğrenmek için antikor testi yaptırdı.

Sonucun pozitif olduğunu öğrenen doktor Bakan, Kovid-19 hastalığını semptomsuz geçirdiği için şaşkınlık yaşadı.

Hastanelerin yoğun bakım servislerinde plazma tedavisi olmak için bağış bekleyen hastaların ve yakınlarının uygun plazmanın bulunması için verdikleri mücadeleden etkilenen Bakan, bağışçı olmaya karar verdi.

Türk Kızılaya plazma bağışçısı olarak başvuran Bakan, testin ardından 28 gün sonra ilk bağışını görev yaptığı merkezde yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

- "Verdiğim immün plazma 2 hastaya şifa olacak"

Doktor Özgür Bakan, AA muhabirine, tüm sağlık çalışanları gibi Türk Kızılaydaki sağlık çalışanlarının da Kovid-19 ile mücadele konusunda yoğun mesai harcadığını söyledi.

Yoğun bakımlarda plazma tedavisi olmak için binlerce hastanın beklediğini belirten Bakan, şöyle konuştu:

"Ben de bu süreçte yaptığım mesainin yanı sıra, 'Daha başka ne yapabilirim' diye düşündüm. Yoğun bakım servislerinde iyileşmeyi bekleyen hastalara plazmam ile destek olmak istedim. Azalan immün plazma bağışı nedeniyle merkezimize Kovid-19'lu hastaların yakınları geliyor. Yapılan testlerde getirdikleri bağışçıların bir çoğu immün plazma bağışına uygun bulunmuyor. Onlar da merkezimizden üzülerek ayrılıyor. Ben de bu süreçte onlara destek olmak için bağışta bulundum. Verdiğim immün plazma 2 hastaya şifa olacak."

Bakan, Kovid-19 hastalarının gönüllü immün plazma bağışçısı olması için Türk Kızılay tarafından davet ettiğini, davetlere çok az sayıda kişinin yanıt vermesinin kendilerini çok üzdüğünü anlattı.

- "Plazma bağışında bulunan kişilerin vücutlarında antikor azalması yaşanmaz"

Kovid-19 ile mücadelede immün plazma bağışının çok önemli olduğunun altını çizen Bakan, şunları kaydetti:

"Bizlere plazma bağışıyla ilgili çok farklı sorular soran vatandaşlarımız var. Bazı kişiler canım acır mı diye soruyor? Bazıları ise 'Eğer antikorumu verirsem benim vücudumda antikor kalmazsa bir şey olur mu? diye soruyorlar'. Biz de onlara Kovid-19 hastalığını geçiren kişilerin artık vücutlarının antikor ürettiğini immün plazma bağışında bulunmaları durumunda vücutlarında bir azalmanın yaşanmayacağını anlatıyoruz. Yaptırdığı antikor testi pozitif çıkan vatandaşların da plazma bağışında bulunabileceğini merkezimize gelen herkese ifade ediyoruz."

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezinde doktor olarak görev yapan Ersin Benli de antikor testinin pozitif çıkmasının ardından mesai arkadaşının hiç düşünmeden plazma bağışında bulunma kararı aldığını söyledi.

Sağlık çalışaları Kovid-19 ile mücadele sürecinde çok önemli çalışmalara imza attığını dile getiren Benli, "Özellikle immün plazma bağışı konusunda vatandaşlarımız daha duyarlı olmalı. Hastanelerde plazma tedavisi olmayı bekleyen hastalarımız var. Eğer onları gözümüzün önüne getirirsek bağışların daha da artacağını düşünüyorum." ifadelerini kulandı.
Anadolu Ajansı
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