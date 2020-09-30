Zonguldak'ta karı kocayı öldüren kişi intihar etti
|30 Eylül 2020 11:53
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde karı kocayı silahla öldüren kişi, intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Cevat S, Yeni Siteler Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin (45) ve eşi Cemile Kumuz'a (40) henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş etti.
Durumun bildirilmesi üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber alarak olay yerine gelen çiftin yakınlarının gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Çiftin 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından otomobiliyle kaçan Cevat S. ise silahla intihara teşebbüs etmesinin ardından İlçe Halk Eğitim Merkezi binasına çarparak kaza yaptı.
Sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesine kaldırılan Cevat S'nin yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Zonguldak Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, araç sürücüsü Cevat S'nin, ikametlerinde ölü bulunan Kumuz çiftini geçmişten kaynaklı bir husumetten dolayı öldürdükten sonra olay yerinden aracıyla kaçarken araç içerisinde intihar girişiminde bulunduğunun değerlendirildiği ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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