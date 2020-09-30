Bakan Selçuk'tan annelere 'uzaktan eğitim' teşekkürü

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin en büyük destekçisi olduğunu belirttiği annelere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitim sürecinde çocuklarına destek veren annelere teşekkürü mesajı paylaştı. Selçuk mesajında, "İyi ki anneler var. Çocukların uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerimizin en büyük destekçisi oldular. Uyum içinde yakın takipteler. Emeğiniz için özellikle teşekkür ederim. Bu teşekkürü hak eden çok sayıda babanın olduğunu da biliyorum. Hepinize sonsuz teşekkürler" ifadelerine yer verdi.