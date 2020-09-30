TBMM'ye 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek
|30 Eylül 2020 12:21
|+Aa- Yazdır
TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 31 Ekim'e kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine, Kovid-19 ile ilgili alınan tedbirler doğrultusunda, 1-31 Ekim tarihleri arasında Genel Kurul çalışmalarının yapıldığı günler ziyaretçi alınmayacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|HSK'dan, Kurul müfettişi alımına dair duyuru
30 Eylül 2020 12:25
|Pozitif vakalılar ve temaslılar şehir içi otobüse binemeyecek
30 Eylül 2020 12:20
|Kamu ihalelerine düzenleme
30 Eylül 2020 11:50
|Hakim savcılık sınavını kazananlardan istenen belgeler açıklandı
30 Eylül 2020 11:44
|'Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri 8 ve 9 Ekim'de yapılacak'
30 Eylül 2020 10:17
|Resmi Gazetede yayımlandı. KDK'da, Başdenetçi ve Denetçiler değişecek
30 Eylül 2020 09:57
|'Kesinti' aboneye 2 gün önceden bildirilecek
30 Eylül 2020 07:28
|RTÜK: 7/24 yayınları takip ederek görevinin başındadır
29 Eylül 2020 21:44
|Veterinerin testi pozitif çıktı, kurum tedbiren kapatıldı
29 Eylül 2020 20:10
|Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
29 Eylül 2020 20:07