ASDEP alımında, sözlü sınavı kazanan adayların tercihleri alınacak
|30 Eylül 2020 12:23
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ASDEP alımı için 15 Haziran 2020 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında sözlü sınav yapmış, sınava ilişkin itiraz ve itiraz değerlendirme süreci tamamlanmıştır.
Sınavı asil olarak kazanan adaylar 30/09/2020- 05/10/2020 (mesai bitimi) tarihleri arasında tercihlerini sistem üzerinden yapacaklardır.
Adaylar en fazla 10 tercih yapabilecek olup, "tercihleri haricinde bir yere yerleştirilmek isteyip istemediğini" belirteceklerdir.
Adaylar başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda yerleştirilecektir.
Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerle birlikte duyurulan süre içinde Bakanlık Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.
Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.
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