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İş dünyası temsilcileri YEP'e ne dedi?

İş dünyası, "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) memnuniyetle karşıladı
 30 Eylül 2020 12:30
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İş dünyası temsilcileri YEP'e ne dedi?

İş dünyası, "Yeni Dengelenme, Yeni Normal, Yeni Ekonomi" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (YEP) memnuniyetle karşıladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı YEP'e (2021-2023) ilişkin iş dünyasından destek açıklamaları gelmeye devam ediyor.

İstanbul Tekstil ve Hammadde İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, YEP'in teknoloji odaklı, stratejik reformların hayata geçirildiği, istihdam oranlarında ilerleme kaydedilmesi hedefiyle hazırlanmış olduğunu aktardı.

Bu programda ihracata dayalı ve kapsayıcı bir kalkınma modelinden bahsedildiğini anımsatan Öksüz, özellikle Eximbank'ın yeni yaklaşımına değinerek, şunları kaydetti:

"İhracat danışmanlığı, ihracat kredilerinde KOBİ'lerin önceliklendirilmesi, ihracatçı sayısının artırılması, alacak sigorta programı önemli adımlar. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın yeni odağının ithal edilen mal ve hizmetlerin yerli üretimini destekleyen yatırım finansmanı Türkiye Katılım Fonu da sevindirici bir gelişme. Programda e-ihracatın artırılmasına yönelik kolay ihracat platformu ve bireysel e-ihracat desteğinin de altı çizildi. e-ticaretin yüksek bir ivmeyle arttığı bu dönemde açıklanan bu destek, ihracatçı firmalarımıza pozitif anlamda yansıyacaktır. Ayrıca, katma değerli ürünlerin üretim ve ihracatına odaklanılması, yerlileştirme programı, kur geçirgenliğini azaltıcı tedbirler, sektör odaklı iş başı eğitim programları da sektörümüz için önemli başlıklar arasında."

İhracata dayalı kalkınma modelinin en verimli şeklide çalışabilmesini teminen halihazırda yatırım kararlarını uzatan ve tıkayabilen bürokratik süreçlerin basitleştirilerek yatırım ortamının iyileştirilmesinin de büyük önem arz ettiğini vurgulayan Öksüz, "YEP kapsamında 2023 yılına kadar işsizlik hedefinin yüzde 10,9 olacağı öngörülüyor. Tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 1 milyonu aşan istihdamla imalat sanayinin en fazla istihdam sağlayan sektörleriyiz. 26 milyar doların üzerinde ihracatımızla ve on binlerce firmamızla tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak Türkiye'nin istihdam deposuyuz. Sektörümüze yönelik özel istihdam teşvikleri, istihdamımızı artıracağı gibi genel işsizliğin azalmasında çok önemli bir etken olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "2023 hedefleri gerçekçi ve sürdürülebilir ekonomimizin göstergesi"

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal da YEP'in, uygulanabilir ve ulaşılabilir hedeflere odaklandığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Katma değerli ürünlerin üretimi ve ihracatına odaklanma, finansman kaynaklarının kalkınmayı ve cari dengeyi destekleyecek alanlara yönelmesi, iş ve yatırım ortamının iyileşmesi ve uluslararası doğrudan yabancı yatırımların teşviki hedefleri çok önemli hedefler. Pandemi nedeniyle ciddi sapmalar yaşanmış olmasına rağmen Türkiye'nin 2023 hedefleri gerçekçi ve sürdürülebilir ekonomimizin göstergesi."

Anadolu Ajansı
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