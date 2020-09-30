1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor

Muş'ta görev yapan sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, öğrencilerin Kovid-19 sürecinden olumsuz etkilenmemesi için köyleri tek tek dolaşarak sosyal mesafe kurallarına riayet ederek oluşturduğu etkileşimli okuma atölyeleriyle eğlenceli anlar geçirmelerini sağlıyor
 30 Eylül 2020 12:33
+Aa- Yazdır
Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor

Muş'ta görevli sınıf öğretmeni Tuğba Harmankaya, köyleri dolaşarak düzenlediği etkileşimli okuma atölyeleriyle hem öğretmen ve öğrenciler arasındaki ilişkiyi güçlendiriyor hem de öğrencilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kendilerini yalnız hissetmelerini önlüyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminde görev yapan Harmankaya, Kovid-19 salgını nedeniyle okuldan uzak kalan öğrenciler için Etkileşimli Okuma Atölyesi projesini başlatttı. Merkez ve ilçelere bağlı 20 köye giderek uygun alanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun atölyeler oluşturan Harmankaya, düzenlediği etkinliklerle okuldan uzak kaldıkları için üzülen öğrencilere eğlenceli anlar yaşattı.

Son olarak Varto ilçesine bağlı Tepe köyüne giden Harmankaya, etkinlik düzenlediği öğrencilere Türk bayrağı hediye etti.

- Milli Eğitim Bakanı sosyal medyadan paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da okuma atölyesi yapan öğretmenin öğrencileri ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Selçuk, paylaşımında, "Bir fidanın büyüyebilmesi için dibine bir dayanak dalı dikerler, ona tutunup büyür, ağaç olur. Çocukların da bizim de tutunduğumuz dal öğretmenlerimizdir. Bugün sabahtan bir kare... Muş Aydıngün mezrasında okuma atölyesi yapan öğretmenlerimiz... İyi ki varsınız." ifadesine yer verdi.

- "Öğrencilerin duygusal sağlamlıklarını artırmaya çalışıyorum"

12 yıllık sınıf öğretmeni Harmankaya, AA muhabirine, Gazi Üniversitesinde doktora sürecinde çocuk edebiyatı konusunda eğitim aldığını söyledi.

Bu eğitimlerin çocukların anlama, kavrama ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesine önemli katkısının oluğunu belirten Harmankaya, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde öğrencilerimiz öğretmenlerini, biz de onları çok özledik. Köylerde birçok çocuğun aslında bu tarz etkinliklere ihtiyacı olduğunu fark ettim. Sonrasında da uygulamalar yapmaya başladım. Atölyelerde milli değerlerimizden bahsediyorum. Çocukların eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini geliştirebileceklerine yönelik etkinlikler hazırlıyorum. Gönüllü olarak yaptığım bu etkinliklerle çocukların duygusal sağlamlıklarını artırmaya çalışıyorum. Bu süreçte öz benliklerini geliştirecek etkinliklerle çocukları destekliyorum. Bugüne kadar 20 köyde etkinlik yaptım."

Harmankaya, pandemi sürecinde yalnız kalan, farklı etkinliklere ihtiyaç duyan öğrencilerin, bu nedenle her zamankinden daha fazla öğretmenlerini yanlarında görmek istediklerini aktardı.

Zaman zaman onlara ulaşabildiklerini, bir araya gelmeye önem verdiklerini anlatan Harmankaya, "Öğrencilerimizin duygusal sağlamlıklarını artırmak, kendilerini yalnız hissetmelerine engel olmak, bir nebze olsun bu süreci daha rahat atlatmaları için böyle bir proje başlattım. Bu etkinliği gönüllü olarak yapıyorum. Gittiğim köylerdeki öğretmen arkadaşlarımla etkinlik öncesinde haberleşiyoruz. Öğretmeni de bu şekilde etkinliğin içine katmaya çalışıyorum." dedi.

- "Solo Türk'ü ve Türk Yıldızlarını Muş semalarında görmek istiyoruz"

Etkinliği açık havada ve sosyal mesafe kurallarına uygun alanda yaptıklarını aktaran Harmankaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir köyde etkinlik yaparken uçakları anlatıyordum. Gökyüzünde uçtuklarını hayal etmelerini istedim. Sonra Solo Türk'ten bahsettim. Çocuklar hiç uçak görmediklerini söylediler. Keşke 'Solo Türk buraya gelse' dediler. Biz de çocuklarımızla beraber bunu hayal ettik. Solo Türk'ü ve Türk Yıldızlarını Muş semalarında görmek istiyoruz. O yüzden 'şimdi sıra sizde Solo Türk.' diyoruz. Öğrencilerimizle videolar çektik bu videoları sosyal medya üzerinden Solo Türk ve Türk Yıldızlarına ulaştırmaya çalıştık. Umarım ulaşmıştır."

- "Tüm çocukların yüreğine dokunuyor."

Tepe Köyü 60. Yıl İlkokulu öğretmenlerinden Hazal Ateş Özden de Tuğba Harmankaya ile güzel bir okuma etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Köydeki öğrencilere bu süreçte ulaşmanın zor olduğunu anlatan Ateş Özden, şunları kaydetti:

"Atölyemiz çok verimli geçti. Çocuklarımızın köyde keyifli vakit geçirmesine ve sosyalleşmesine destek oldu. Köyde bazı şartlar zor, bu yüzden elimizden geldiğince birlikte çalışıyoruz. Çocuklar çok mutlu oldu. Çocukların gözlerindeki mutluluk belli oluyor. Tuğba öğretmenim tüm çocukların yüreğine dokunuyor. Ulaşılamaz dediğimiz yerlerde, mutsuz olduğumuz noktalarda bize umut oluyor. Köy köy dolaşarak öğrencilere ve bizlere destek olduğu için teşekkür ediyorum."

Etkinliğe katılan öğrenciler de güzel bir gün geçirdiklerini belirterek öğretmenlerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Virüse yakalanan öğretmen: Çocuklarım için hayata tutundum
29 Eylül 2020 21:39		 Eğitimi eğlenceli hale getiren İrem öğretmene bir ödül daha
29 Eylül 2020 19:23
Uzaktan eğitim veren öğretmen kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
29 Eylül 2020 13:00		 MEB canlı ders uygulamasındaki saat sınırlamasını kaldırdı
29 Eylül 2020 10:23
Sendikalar, öğretmenler derse girmese dahi ek ders ücretinin ödenmesini istedi
28 Eylül 2020 10:44		 Evinde ölü bulunan Müdür Yardımcısı toprağa verildi
27 Eylül 2020 17:40
Silopi'de fedakar öğretmenler köy okulunu boyadı
27 Eylül 2020 15:30		 Burası okul bahçesi; çalışanlar da öğretmen
26 Eylül 2020 13:37
Hep böyle kal öğretmenim
26 Eylül 2020 07:39		 9 gün görev yerine gitmeyen müdüre ödül verildi
24 Eylül 2020 21:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:59 - Ayhan Bilgen: Kayyım atanmamışsa istifa edeceğim12:55 - Sokak ortasında tacize karşı koyunca tekme tokat dövüldü12:50 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın yanında olacağız12:48 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:42 - 'İzmir'in Çernobil'i için için yanıyor, tehlike saçmaya devam ediyor12:33 - Çalıkuşu Tuğba, köylerde okuma atölyeleri kurarak öğrencilerin gönlüne dokunuyor
12:31 - Azerbaycan: Ermeni güçleri Karabağ'daki temas hattında ablukaya aldık12:30 - İş dünyası temsilcileri YEP'e ne dedi?12:25 - HSK'dan, Kurul müfettişi alımına dair duyuru12:24 - Tokat'ta FETÖ'nün 'mütevelli grubu'na yönelik soruşturmada 8 kişi salıverildi12:23 - ASDEP alımında, sözlü sınavı kazanan adayların tercihleri alınacak12:21 - TBMM'ye 31 Ekim'e kadar ziyaretçi yasağı getirildi
12:20 - Pozitif vakalılar ve temaslılar şehir içi otobüse binemeyecek12:18 - Eski HDP'li vekilinde olduğu 14 kişiye gözaltı12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:09 - Bakan Selçuk'tan annelere 'uzaktan eğitim' teşekkürü12:06 - Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birlikte yeme içme güvenli değil
11:56 - KPSS ortaöğretim başvuruları için 'son gün' uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
Benzin fiyatlarına zam geliyor
EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
Belediye çalışanı Şeyda, rezidanstan atladı mı, atıldı mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güzel 5
sözlük puanı 10
ilk eba şehidi 1
Artsah Cumhuriyeti 2
Yunanistan 1
black 3
Kur benim için hiç önemli değil,oraya bakmıyorum 7
olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi 1
Ander 1
kuş kumu 3
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam