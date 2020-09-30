Azerbaycan: Ermeni güçleri Karabağ'daki temas hattında ablukaya aldık
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni güçleri Karabağ'daki temas hattı üstünde ablukaya aldıklarını açıkladı. Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilileri de Azerbaycan'ın Karabağ'ın kuzeyinde geniş çaplı saldırılara başladığını belirtti.
|30 Eylül 2020 12:31
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın basın ofisinden RİA Novosti'ye yapılan açıklamada, "Çevresi sarılan Ermeni güçlerini top ateşi ile yok etme ve cephenin Akdere-Terter kısmındaki alanları temizleme operasyonu yürütülmektedir" denildi.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Ovannisyan ise karşı tarafın geniş çaplı saldırılara başladığını belirtti.
Ovannisyan şu açıklamayı yaptı: "Azerbaycan kuvvetleri bu sabah Karabağ'ın kuzeyinde geniş çaplı saldırı operasyonları başlattı, çatışmalar devam ediyor. Karşı taraf uçak bombaları, havan topları ve füzeler ile ateş açıyor. Uzun mevzili silahlar ve insansız hava araçları da kullanılmakta dedi."
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