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'İzmir'in Çernobil'i için için yanıyor, tehlike saçmaya devam ediyor

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki, halk arasında 'İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan eski kurşun fabrikasında inceleme yapan bilirkişi, raporunu tamamladı
 30 Eylül 2020 12:42
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'İzmir'in Çernobil'i için için yanıyor, tehlike saçmaya devam ediyor

İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler sebebiyle risk oluşturan, 2013 yılında bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor.

Bölgede inceleme yapan bilirkişi, tüm verileri bir araya getirerek yeni raporunu tamamladı. Raporda ağır kimyasal ve radyoaktif kirleticilerin bölgede hala yer aldığı belirtilirken, bu maddelerin doğayı ve insan sağlığını olumsuz etkilediği vurgulandı.

Mahalle sakinleri, geceleri toprağın kendiliğinden alev alındığını ve yer yer yanarak dayanılmaz bir koku ve duman oluşturduğunu söyledi. Gün içinde kendiliğinden alev alan toprak, DHA'nın objektiflerine de yansıdı. Vatandaşlar, "Kanser oluyoruz, burada yaşayanların çoğu astım hastası" diyerek acil çözüm istedi.

Mahalle sakinlerinden Hülya Keskin, "Hastalık bu. Toprak zehir kusuyor. Nefes alamıyoruz. Sıcak olduğu için camları açıyoruz. Dışarıda oturamıyoruz ve tıkanıyoruz. Burada çok sayıda kanser olan var. Hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Yıllardır böyle. Gelmeyen kalmadı ama çaresine bakılamıyor. Toprağa gömülmüş bu atıklar tekrar yanıyor ve toprak o zehri kusuyor" diye konuştu.

Mahallede pek çok astım hastası olduğunu ve bu kişilerin evlerinden çıkamadığını ifade eden Sevim Eren, "Astım hastası olanlar evinden çıkamıyor. Camları açıyoruz, hemen kapatıyoruz. Bu zehir madem kapalı bize nasıl geliyor? Çok gelen oldu ama hiçbir şey çıkmadı. Neden kapatılamıyor bilmiyorum. Temelde Gaziemir'i havaya uçuracak kadar kimyasal madde varmış. Onu da gelip temizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Eski kurşun fabrikasının hemen yanındaki arsanın ortaklarından Avukat Levent Baghaki, "Burası 1933 yılında bize dededen kalan bir yerdi. Burada hem kimyasal hem radyoaktif kirlilik var. Buradaki element doğada bulunan bir element değil, laboratuvarda üretilmiş bir element. Kanserler, düşükler görülüyor. Raporlarda bunlar mevcut.

Biz bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Yeni bilirkişi raporunda bütün araştırmalar sunuldu. Bu raporda risklerin devam ettiği söyleniyor. Sadece insan değil hayvan sağlığını bile etkiliyor. Çernobil burada devam ediyor. Kimyasal elementler yağmur yağdığı zaman reaksiyona giriyor ve burada yangınlar oluyor" diye konuştu.
DHA
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