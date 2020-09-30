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Sokak ortasında tacize karşı koyunca tekme tokat dövüldü

İZMİR'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak, saldırıya uğradı
 30 Eylül 2020 12:55
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Sokak ortasında tacize karşı koyunca tekme tokat dövüldü

Olay, geçen perşembe günü, Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi olan saat 17.30'da iş yerinden çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip etmeye başladı. Bu kişi çevrede kimsenin olmadığı anda da Tutka'nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Tutka, tepki gösterdi. İkili arasında arbede çıktı. Genç kız tekme tokat dövüldü. Dilan Tutka'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar önce yardıma koştu ardından polisi aradı. Vatandaşlar tarafından saldırganın elinden kurtarılan Tutka, gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı. Adının Umut Çoğalan olduğu belirlenen saldırgan ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Çoğalan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖZYAŞLARIYLA OLAYI ANLATTI

Yaşadığı olayı DHA muhabirine gözyaşları içinde anlatan Dilan Tutka, "Marketten yoğurt almış eve dönüyordum. Bu sırada telefonla arkadaşımla konuşuyordum. Beyaz tişörtlü birinin arkamda yürüdüğünü fark ettim. Bir süre sonra da takip ettiğini anladım. Telefondaki arkadaşıma da söyledim. Emin olmak için karşı caddeye geçtim. O da geçti. Sürekli arkaya dönüp, bakıyordum. Toprak yola geçince çok yaklaştığını hissettim. Dönüp rahatsız olduğumu söyleyerek, "Önden yürür müsünüz?' dedim, 'Hayır' cevabını aldım. Bunun üzerine, 'O zaman ben biraz ilerleyeceğim siz öyle yürüyün' dedim. Kabul etti. Birkaç adım attıktan sonra bir anda ellerini eteğimden içeri sokarak beni taciz etti. Elbiselerimi yırtmaya çalıştı. Can havliyle bağırıp vurmaya başladım. Avazım çıktığı kadar bağırdım. Yere düştük. Hem dövüp hem taciz ediyordu. Elinden kurtulmaya gücüm yetmedi. Bağırmamı duyanlar geldi. Gelenlere ablası olduğumu ve ben yere düşerken kaldırdığını söyledi" dedi.

'YOLDA YÜRÜYEMİYORUM'

Fiziksel ve psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirten Tutka, tek başına yolda yürürken tedirgin olduğunu söyledi. Tutka, "O an beni öldürmediğine şükrediyorum. Çünkü bir taş alıp kafama da vurabilirdi. Hayatta olduğum için şükrediyorum. İçeriden çıkar diye korkuyorum. Sürekli adres değiştirecek durumda değilim. İlk gece odama girdim ve uyuyamadım. Yaşanan olay gözümün önünden gitmedi. Yolda yürürken sürekli tedirginim. Arkamdan biri yürüyünce korkuyorum. Geceleri annemle aynı odada uyuyorum" diye konuştu.Tutuklanan saldırganın en ağır cezayı almasını istediğini belirten Tutka, "Yaşadığım olay nedeniyle işe gidemiyorum. Böyle insanların en ağır cezayı alması gerekiyor ki, bir daha aynı şeyler yaşanmasın. Gündüz vakti ben böyle bir olay yaşadım. Kamera sistemlerinin genişletilmesi gerekiyor. Tecavüze uğrayabilirdim, öldürülebilirdim. Psikolojik destek alacağım. Bu durum ne kadar sürer bilmiyorum ama dışarıya çıkarken korkuyorum" diye konuştu.
DHA
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