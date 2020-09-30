Ayhan Bilgen: Kayyum atanmamışsa istifa edeceğim

Kobani operasyonu kapsamında gözaltına alınan Kars Belediyesi Eş Başkanı Ayhan Bilgen, emniyette vereceği ifadeyi Twitter hesabından paylaştı. Bilgen, "Gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamışsa belediye başkanlığından istifa edeceğim" dedi.

2014 yılındaki Kobani olayları dolayısıyla 6 yıl sonra HDP'lilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ayhan Bilgen, "Ben demokrasicilik oynayacak yaşı geçtim. Türkiye'nin koşulları da oyun oynanacak bir ortama sahip değil" dedi.

Bilgen şu ifadeleri kullandı:

"Keyfi gözaltılarla bir şehrin iradesi ile oynanmasına izin vermem. İster tutuklayın, ister serbest bırakın, gözaltı sürem bitene kadar kayyım atanmamış olursa belediye başkanlığı görevimden istifa edeceğim. Kars, kendini yönetecek liyakattadır. 1.5 yıldır oy birliği ile karar alma olgunluğunu gösteren bir mecliste 5 parti uzlaşarak yeni bir yönetim oluşturabilir. Bu partilerin seçimde şehri yönetmeye talip olduğunu belirten Bilgen, "Kimse sorumluluktan kaçmamalıdır" dedi ve şu ifadeleri kullandı: Bu bir mevzinin terk edilmesi değil, seçim kampanyasında söylediğimiz gibi ortak yönetimle demokrasi sınavının verilmesidir. Tutuklanırsam 3. kitabı yazmak, tutuklanmazsam kooperatif çalışmalarına katkı sunmak, belediye başkanlığından daha az önemli değildir. Bu süreçte bize oy vermeyen hemşerilerime, başta saha personeli olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Kars'ta bir kadın belediye başkanı ile yola devam edilirse, sadece siyasal değil toplumsal bir eşik aşılmış olur. Hiçbir şey eskisi gibi olmamalı!"