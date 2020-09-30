Polise çarpıp kaçmaya çalışan şehir magandaları yakalandı
|30 Eylül 2020 13:12
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Olay Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Kamaradere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahse konu adreste şüpheli bir aracın olduğu haber verilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri aracın yanına giderek aracın içerisinde bulunan 4 kişiyi kontrol etmek istedi. Polisin geldiğini fark eden araç sürücüsü B.A. aracı geri vitese alarak olay yerinden kaçmak istedi. Bunun üzerine görevli polis memurları aracı durdurmak isterken şüpheli araç park halinde bulunan resmi trafik aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile görevli polis memurları M.A.K. ve S.A. da şüpheli araç ile bahse konu adres civarında bulunan petrol istasyonunun duvarına sıkıştırılarak yaralandı. Durmak bilmeyen sürücü B.A. ve yanındaki R.İ. arabadan çıkıp kaçmak isterken, her iki şüpheli de zor kullanılarak yakalandı. Olayda toplam 4 kişi yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. Yaralanan 2 polis memurunun ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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