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Maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza kesildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.
 30 Eylül 2020 13:15
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Maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sorumluluk alanlarında Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.

Denetimler esnasında maske takmadıkları belirlenen 9 şahsa 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
İhlas Haber Ajansı
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