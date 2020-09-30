Maske takmayan 9 kişiye 8 bin 100 lira ceza kesildi
Afyonkarahisar'da polis tarafından Korona virüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal ederek maske takmayan 9 kişiye toplam 8 bin 100 lira ceza kesildi.
|30 Eylül 2020 13:15
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, sorumluluk alanlarında Covid-19 denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, kentteki denetimlerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hakkında uyarılarda bulundu.
Denetimler esnasında maske takmadıkları belirlenen 9 şahsa 8 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.
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