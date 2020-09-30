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Askerden döndü, korona testi pozitif çıktı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde askerden dönen bir kişinin korona testi pozitif çıktı.
 30 Eylül 2020 13:17
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Askerden döndü, korona testi pozitif çıktı

Aydın'da, Kovid-19 pandemisi kapsamında sıkı tedbirler uygulanmaya devam ederken temaslı olan vatandaşlar da tespit edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde aktif vaka sayısının sıfırlandığı belirtilmişti. İlçe genelinde vakaların kontrol altına alınması sevindirirken, bugün Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamaya göre askerden yeni dönen bir kişide korona virüs tespit edildi. Karacasu'da yapılan çalışmalar kapsamında Ataeymir Mahallesi'nde oturan ve askerden yeni dönen bir vatandaşın PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Gerekli filyasyon çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, ilçede yayılımın kontrol altında tutulması için filyasyon ekiplerine yardımcı olunması çağrısında bulunarak, "Lütfen bizlere destek olun ki bir olmanın gücüyle bu zor günleri birlikte aşabilelim" dedi.

"Hiçbir bilgi saklamayalım"

Konu ile ilgili Karacasu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise "Askerden yeni dönmüş bir vatandaşımızın dün yapılan PCR testinin pozitif sonuçlanması ile uzun bir aradan sonra Kovid-19 bugün ilçemiz Ataeymir Mahallemizde yeniden ortaya çıkmış olup, vaka ile ilgili filyasyon çalışmaları sürmektedir. Hastalığın ilçemizde yayılımını kontrol altında tutabilmemiz için, filyasyon ekiplerine yardımcı olup, hiçbir bilgi saklamadan gerçekleri anlatalım. Kendimizde ve çocuklarımızda göreceğimiz en ufak hastalık belirtisinde ihmal etmeden sağlık kuruluşlarına başvuralım, işyeri ve işletmelerimizde gerekli tedbirleri eksiksiz alıp belirlenen kuralları aksatmadan uygulayalım. Korona virüsten korunmanın 3 ana unsuru olan maske, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat edelim, evimiz dışında her yerde doğru şekilde maske takalım, sosyal mesafeyi koruyalım ve ellerimizi her zaman temiz tutalım" ifadelerine yer verildi.
İhlas Haber Ajansı
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