1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adıyamanlı kardeşler çiğ köfteyi fındıkla buluşturdu

Ordu'nun yanı sıra 40 ilde bayisi bulunan ve 500'ün üzerine kişiye istihdam sağlayan Adıyamanlı kardeşler Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağına özgü çiğ köfteyi Karadeniz Bölgesi'nin fındığıyla buluşturarak farklı bir lezzet oluşturdu.
 30 Eylül 2020 13:19
+Aa- Yazdır
Adıyamanlı kardeşler çiğ köfteyi fındıkla buluşturdu

Adıyaman'dan 2008 yılında Ordu'ya gelerek çiğ köfte bayileri açan ve daha sonra 40 ilde 400 bayiye ulaşma başarısı gösteren Yunus (33) ve Enver Demiral (30) Türkiye'nin önemli tarım ürünlerinden fındığı çiğ köfte ile buluşturmaya karar verdi. Bunun üzerine kardeşler, fındığı çiğ köftede kullanarak farklı bir damak tadına ulaştı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Demiral, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki üretim tesisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, fındığın bölge için önemine dikkati çekerek, "Bilindiği üzere fındık hem ülkemiz hem de Ordu açısından son derece önemli bir ürün." dedi.

Fındığın binlerce insanın geçim kaynağı olduğun ifade eden Demiral, "Firma olarak böylesine önemli bir ürüne nasıl katma değer katabiliriz ve çiğ köftede nasıl değerlendirebiliriz diye çalışma başlattık. Yaptığımız Ar-Ge çalışmalarının ardından fındık ile çiğ köfteyi buluşturmaya karar verdik. Bunu yaparak hem farklı bir damak tadı oluşturmak hem de fındık tüketimine katkı sunmak istedik. Ortaya ise muazzam bir lezzet çıktı." diye konuştu.

Karadeniz'in fındığı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi mutfağına özgü çiğ köfteyi buluşturmayı başardıklarını vurgulayan Demiral, "İlk önce tutar mı diye çekincelerimiz vardı. Ancak sonradan gördük ki fındıklı çiğ köfte herkes tarafından çok sevildi." değerlendirmesinde bulundu.

Demiral, 81 ilin tamamında bayi ağına ulaşmayı hedeflediklerini ve 1000'den fazla da istihdam sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sivas'ta 2 metre genişliğindeki 2 katlı bina dikkati çekiyor
30 Eylül 2020 14:33		 Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik yıkımı yaşadılar
30 Eylül 2020 14:25
6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor
30 Eylül 2020 14:20		 Bekçinin izin gününü öğrenen hırsızlar esnafı bezdirdi
30 Eylül 2020 14:17
Yılın ilk karı Erciyes Dağı'na kar yağdı
30 Eylül 2020 13:57		 Elektik trafosu koydurmak için 1.5 yıldır mücadele veriyorlar
30 Eylül 2020 13:37
Evi, musluklarına kadar soyuldu, duyarsızlığa isyan etti
30 Eylül 2020 13:35		 Araçta ele geçirilen maymun, korumaya alındı
30 Eylül 2020 13:28
Askerden döndü, korona testi pozitif çıktı
30 Eylül 2020 13:17		 Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Birlikte yeme içme güvenli değil
30 Eylül 2020 12:06
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:33 - Sivas'ta 2 metre genişliğindeki 2 katlı bina dikkati çekiyor14:30 - Polis memuru, kariyer uzmanlığa naklen atanabilir mi?14:25 - Sel sonrası yıkım için geldikleri ilçede psikolojik yıkımı yaşadılar14:23 - Şehitlerin kanı yerde kalmadı14:20 - 6 çocuklu aile 7 yıldır lağım suyu basan evde yaşıyor14:17 - Bekçinin izin gününü öğrenen hırsızlar esnafı bezdirdi
14:15 - Türkiye'nin konuştuğu o kadın sığınma evine yerleştirildi14:13 - Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası14:11 - Oto tamircilerinde 'dolu hasarı' yoğunluğu yaşanıyor14:09 - Kumpas hakim ve savcıları 'Balyoz'dan da yargılanacak14:08 - Temel Karamollaoğlu: Yatırımlar durdurulmalı14:07 - Edirne'de FETÖ şüphelisi stajyer avukat gözaltına alındı
14:04 - 'Kaset kumpası' davasına devam edildi14:02 - FETÖ sanıkları hesap veriyor13:59 - FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı13:57 - Yılın ilk karı Erciyes Dağı'na kar yağdı13:55 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
13:55 - Shell 9 bin kişiyi çıkaracak
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Bankada parası olanlar daha fazla faiz alacak
'Anasınıfı ve 1. sınıf dışında yüz yüze eğitim başlamayabilir!'
Ekonometri bölümü mezunlarına yeniden kaymakamlık yolu açıldı
Toplu taşıma araçlarına HES kodu zorunluluğu getirildi
Casus astsubay, devletin bütün sırlarını sayıp dökmüş
Neslihan hemşirenin, polis eşinin başındaki en zor nöbeti
Bilim Kurulu toplanıyor... Bakan Koca açıklama yapacak
EBA'da yaşanan sorunlarla ilgili yeni açıklama
Benzin fiyatlarına zam geliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
avara kasnak 3
deniz çakır'ın ece üner'e tepki göstermesi 2
7-beon-bang-ui seon-mul 1
suudi arabistan'ın türk mallarını yasaklaması 1
ninja turtles 1
Apis mellifera 1
güzel 2
jokerin baba olması 1
Artsah Cumhuriyeti 2
yasımı tutacaksın 1
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Milas Belediyesi Geçici 14 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 1 İşçi Alacak
İzmir İBB Grandplaza Gıda 14 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 3 İşçi Alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi 1 İşçi Alacak
Denizli Merkezefendi Temizlik Geçici 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam