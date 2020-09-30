Araçta ele geçirilen maymun, korumaya alındı
GAZİANTEP'te, polislerin şüphe üzerine durdurduğu araçta bulunan Rhesus cinsi maymun korumaya alındı.
|30 Eylül 2020 13:28
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Karşıyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan otomobil durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yurda kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 1 Rhesus cinsi maymun ele geçirildi. El konulan maymun, Doğa ve Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri, ismi açıklanmayan otomobil sürücüsü hakkında da işlem başlattı.
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