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Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü! İfadeleri ortaya çıktı...

İstanbul Ataşehir'd lüks bir rezidansın önünde ölü olarak bulunan 46 yaşındaki Şeyda Yılmaz'ın intihar mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor. Ofis olarak kullanılan dairenin sahibi M.D. gözaltına alındı ve ifadesi ortaya çıktı. DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, genç kadının ölümünde dikkat çeken detaylar bulunuyor.
 30 Eylül 2020 13:30
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Şeyda Yılmaz'ın şüpheli ölümü! İfadeleri ortaya çıktı...

Barbaros Mahallesi'nde 17 Eylül 2020'de Şeyda Yılmaz lüks bir sitenin önünde üzerinde giysi olmaksızın ölü olarak bulundu. Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada genç kadının rezidansın 8'nci katından düştüğünü belirledi.

Bunun üzerine ofis olarak kullanılan dairenin sahibinin M. D., olduğu belirlenerek gözaltına alındı. M.D'nin şu ifadeleri verdiği öğrenildi:

"Ataşehir'de bulunan bir restorana gittiğimde arkadaşım E.A.,'yı gördüm ve yanına oturdum. O sırada yanında Şeyda Yılmaz ve başka bir kadın arkadaşı vardı. Bir süre sonra o kadın masadan kalkarak gitti. Bu sırada Şeyda'ya 'Arkadaşın kalktı, alkollüsün istersen sen de kalk' dedik. Bize 'Hayır burada kalmak istiyorum' diye cevap verdi. Daha sonra mekandan çıkarak Şeyda'nın aracının bulunduğu otoparka gittik. Kendisinin alkollü olduğunu aracı kullanamayacağını söylemesi üzerine, ben direksiyona geçtim. Önce E'nin bildiği bir ofise gittik. Kapalıydı. Bunun üzerine benim ofisime geldik. İçeri girer girmez E., ile ofisin içindeki odaya geçtiler. Bir süre sonra ofise E'nin kuzenleri olduğunu söyleyen iki kişi geldi. E., onlara şimdi görüşemeyeceğini söyledi ve daha sonra da "Eşim arıyor çıkmam lazım. Şeyda'ya markete gidiyorum dedim. Bilgin olsun" diyerek çıktı."

''KAPISINI KİLİTLEDİ''

M. D.'nin ifadesinde ayrıca "Bu sırada Şeyda'nın kapısını kilitlediğini duydum. Kısa bir süre sonra kapısına vurarak, 'Çıkmayacak mısın? E. gelmeyecek, benim de çıkmam lazım' dedim. Şeyda cevap vermedi. 1 dakika bile geçmemişti ki küt diye bir ses geldi. Aşağıya baktığımda Şeyda'nın yerde yattığını gördüm. Bunun üzerine ofisten çıkarak güvenliğe haber verdim. Sonra da E'yi arayarak durumu anlattım ve gelmesini istedim" dediği öğrenildi.

"SÜREKLİ BANA BAKIYORDU"

M. D.'nin ifadesinin ardından gözaltına alınan E.A' nın da ifadesinde, "Restoranda oturduğum sırada Şeyda Yılmaz'ın bana sürekli olarak baktığını gördüm. Sonrasında da bana güldü. Kısa bir süre sonra da beni masasına çağırdı. Kalkıp gittim. Yanında başka bir kadın arkadaşı da vardı. Bu sırada arkadaşım M.D' de geldi ve masamıza oturdu. Uzun bir süre konuştuktan sonra Şeyda'nın yanındaki kadın kalkıp gitti. Şeyda'da benimle kalacağını söyledi. Daha sonra M.D.'nin ofisine gittik. Direkt odaya geçtik. Sonra kuzenlerim geldi. Kendilerine 'Sonra görüşeceğim' dedim. Bu sırada M.D. başka odadaydı. Sürekli olarak eşim telefonla arıyordu. Ben de Şeyda'ya 'Markete gidiyorum bir şey istiyor musun' diyerek yanından ayrıldım. 15-20 dakika sonra M.D. beni telefonla arayarak Şeyda'nın kendini attığını söyledi. Olay yerine geldiğimde gözaltına alındım" dediği öğrenildi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından savcı talimatıyla iki şüphelinin telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. İfadelerinin ardından 'İntihara yönlendirme' iddiasıyla Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. İki şüpheli sorgularının ardından serbest bırakıldı.
DHA
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