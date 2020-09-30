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Elektrik akımına kapılan işçi öldü, yakınları gözyaşı döktü

ADANA'da, inşaat sahasına elektrik hattı çekmek için direğe tırmanan Ammar Kurdo (25), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Kurdonun olay yerine gelen yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.
 30 Eylül 2020 13:33
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Elektrik akımına kapılan işçi öldü, yakınları gözyaşı döktü

Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesindeki sitenin inşaat sahasında meydana geldi. Elektrikçide işçi olarak çalışan Suriyeli Ammar Kurdo, elektrik hattı çekmek için inşaat sahasına geldi. Gerilim hattında çalışma yapan Kurdo, bir süre sonra akıma kapıldı. Kurdonun yerde hareketsiz yattığını gören işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde Kurdonun hayatını kaybettiğini belirledi. İnşaat sahasına gelen Kurdonun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.

Polisin yaptığı çalışmanın ardından Kurdonun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
DHA
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